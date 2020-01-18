創科神探：本地研發 空氣淨化機閃電滅菌

Deskmate空氣淨化機——Deskmate外形上看似與一般的空氣淨化機沒有太大分別，但其實內置46支Plascide滅菌管道來殺滅細菌，能減低病菌經空氣中傳播的風險。（作者提供）

【明報專訊】「醫院內部短訊流出，武漢回來的人持續發燒，醫院已提高警戒級別至『嚴重』。」、「大家注意SARS可能重來。」近期謠言滿天飛，人心惶惶。專家指出今次是傳染病大事，呼籲市民避免到人多擠迫的地方，必要時戴上口罩。年近歲晚，創科神探身邊有好友下了「禁拜令」，謝絕出席任何新年團拜活動，全城如臨大敵。

有見及此，創科神探為讀者四出蒐羅殺菌滅毒的創科產品，希望為香港人帶來安心一點的新年。皇天不負有心人，神探找到一部名為「Deskmate」的坐枱型空氣滅菌機，這部由本港創科公司A-oneTech自主研發的產品，廠方聲稱有效滅菌範圍約200平方呎，非常適合寸金尺土的香港，可以放於客廳、睡房、辦公室等室內場所使用。

案例：流感高峰降感染率60%

「我們採用了專利的Plascide等離子滅菌技術，能有效消滅病毒細菌及分解揮發性有機化合物VOC。」負責人徐奕偉指這項技術能快速、有效地減少空氣病毒傳播，其滅菌速度比傳統紫外光UV技術可高出100倍。「空氣中的細菌和病毒通過Plascide等離子管道，被管道內的無數微型閃電所消滅。」

他補充說，Plascide等離子滅菌技術經香港大學和城市大學的微生物學家證實，有效消滅病毒細菌及霉菌；又曾經在大埔一間安老院做過兩年的案例研究，在流感高峰期，感染率降低了60%。

Deskmate設計簡約，內裏裝有46支Plascide滅菌管道，同時設有4段風速選擇及Econ模式。當空氣經過前置過濾網時，先阻隔大型灰塵微粒，之後在Plascide管道滅菌，最後經過HEPA過濾網釋出，過程中能減低空氣中的病菌比例，對於患有鼻敏感的朋友也有幫助。

現時香港國際機場控制塔、羅湖及落馬洲過境通道，都裝有使用Plascide等離子滅菌技術的Air Holo系列產品，以保障員工及廣大市民健康。創科神探同時建議研發掛頸式空氣滅菌機，新春團拜每人1部，大家開心又健康的迎接新一年。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）