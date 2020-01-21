後記：感慨劏房環境差過難民營

【明報專訊】斜號族Joe公餘興趣也很「跨界」。他說最愛旅行。從他的旅遊見識，感受到香港人生活空間的壓迫。

Joe經常跟隨外景隊，到不同國家拍片，到過許多地方，放下工作，他愛看當地人的生活面貌。「在希臘，我去過難民營（主要為阿富汗、敘利亞和伊拉克難民）探訪。」記者一聽到難民營，第一個反應是環境很差勁吧？怎料Joe說：「我感覺好過香港的劏房，難民營起碼給居住的人足夠空間生活，有點尊嚴，但我在香港曾跟導演拍劏房，細小的空間佈滿生活用品，睡的牀真像棺材讓人僅僅夠躺進去。」

於是，Joe和記者就掉入了談論港人生死都住得擠迫，很無尊嚴的話題。就算是食環署近年推出的撒灰紀念花園，也是空間狹窄，設計只管功能。好像予家人撒灰的地方僅是一小塊草地，撒灰嘛最好快手快腳撒完，哪有考慮送別至親很想一邊撒灰一邊走在長長的青草地上，撒盡能在出口處看到白花和優雅小路，讓人感到新生命的開始？其他不人性化的還包括諸如沒有桌椅讓家人坐下分享一杯告別的茶。聽一名禮儀師說，曾見過尼泊爾人在食環署的撒灰紀念花園撒灰後，沒有地方讓家人舉行告別禮，他們和親友只好坐在地上，大家喝茶吃餅互相祝福。在香港生活的確帶着各種無奈。