知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成

【明報專訊】欲DIY安裝層架，鑽牆前先用金屬探測器確保鑽孔位置沒有電線和水喉管，然後用平水尺輔助，在牆上畫下鑽孔位置。吳永強表示：「鑽孔宜由細鑽到大，以安裝狗臂架為例，通常會鑽『二分窿』（直徑6.5毫米），深度約1至2吋。鑽牆新手有可能令鑽嘴移位，宜先用較小鑽嘴鑽出『導孔』，然後再用二分鑽嘴，沿導孔把孔鑽大。鑽孔中途及完結後，要用吸塵機吸走孔內灰塵，膠塞末端用剪鉗稍稍剪出斜角，有助打入膠塞。」

一般而言，鑽牆深度比膠塞長度多出少許。如果鑽孔深度達1吋半，上相同長度螺絲時，1吋以後的深度較難鑽入，用力不當有可能令螺絲折斷，吳永強建議：

1. 打入膠塞前，沾少許水分在膠塞內和螺絲紋上，減低兩者摩擦力。如仍難以扭入，宜改用1吋螺絲。選用不鏽鋼牙螺絲，拉力較傳統鋼牙螺絲大，不易斷裂。

2.若然擔心1吋螺絲不夠力，吳永強建議鑽孔1吋半，並用1吋長膠塞，以螺絲批將膠塞打入孔的盡頭，然後上1吋半長螺絲，可承受重力跟使用1吋半膠塞相若。

他提醒，上一口螺絲要一氣呵成，因為上螺絲時，螺絲與膠塞會因摩擦而產生熱力，令膠塞稍為軟化，上螺絲更為容易。如分開兩次上，上第一次時，膠塞固定了螺絲位置，第二次便難以扭入。