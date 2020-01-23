妙用筒索萬設計茶几 麻將快樂擺上「枱」

圖中這張以麻將枱為靈感的茶几，出自室內設計師Anya Wu之手，但並非最終成品，而是她最初設計概念的製作樣本。（曾憲宗攝）

【明報專訊】在日常生活中，不同的設計經常會無聲無息地影響着我們。Anya Wu是一位年輕的室內設計師，也是「本．設計」的創始人。她以「以人為本」為設計理念，要求自己不斷進步，並要時刻保持謙卑的心及永不放棄的精神。近日她以「麻將枱」的設計，獲邀參加由香港貿易發展局舉辦的「一『物』相承」設計展，希望將香港的傳統文化與工藝傳承下去。

1. 你怎樣定義自己？

我是一個室內設計師，也是兩個小孩的媽媽，亦是一個太太。我是一個做事認真的人，對重要的事情、東西會一絲不苟。

2. 你認為什麼是美？

任何東西若背後有一個觸動別人的故事，就是美。

3. 你平日最喜歡的衣著風格？

黑色與白色是我的衣服主色調，冬天穿黑色，夏天穿白色。我也很喜歡穿連衣裙，因為很方便，不需要「襯衫」就可以迅速出門。

4. 這世界上有什麼東西的價值被人低估？

愛，以前總覺得香港缺乏愛，但是在這大半年裏，「黃色經濟圈」讓我改變了看法。有很多黃店、黃絲都會用金錢、食物、物資等幫助有需要的人，我們真的不能輕看「愛」的威力。

5. 「麻將枱」的設計靈感源自什麼？

設計出這張「麻將枱」其實是因為自己小時候的經歷，我很喜歡打麻將，但是我打的注碼小，朋友們都不和我玩，所以就想設計出一張我可以有份參與的「麻將枱」。我希望可以將打麻將的開心氣氛注入「麻將枱」的設計，大家能圍在一起愉快聊天、喝酒。

6. 「麻將枱」有什麼特別之處？

這張「麻將枱」其實是兩張以麻將為構思的茶几，雖然不能夠打麻將，但是細心留意可以發現有白板、筒子、索子、萬子等元素。我們用了5種不同的物料來製作，希望營造誇張的效果。普通的家具最多只使用3種物料製作，因為無論顏色或是物料配搭都有難度。

7. 開室內設計公司有什麼困難？

我和其他合作伙伴在2018年創立了「本．設計Root Design」公司，我們都是設計師出身，對數字不夠敏銳，所以在金錢計算方面有點吃力。以前大家都在大公司裏工作，我們只需要負責好設計那部分就可以，其他部分就有公司包底，而現在就要凡事親力親為。

8. 設計對你有什麼意義？

我覺得設計是很重要的，每件物件經過設計師創作後，就會有它的用途，而且充滿美學元素，提升我們的品味與生活質素。

9. 你如何面對工作壓力？

我會盡量平衡自己的生活，有時候會在上班前與同事打羽毛球，周末時會出去喝點酒。我覺得生活必須要平均分配時間，工作有時，但亦要預留時間給家人和朋友。

10. 未來有什麼計劃?

希望在2020年創作出更多家具及燈飾。

■ Profile

Anya Wu：擁有逾15年室內設計的經驗，「本．設計 Root Design」創始人之一。

文/盧靖賢

編輯/廖偉龍