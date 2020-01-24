總裁分享：內地職場 午睡屬「例行公事」

【明報專訊】「中午不睡，下午崩潰」這句話於內地職場非常流行。在香港土生土長的海通科技（中國）有限公司總裁宋飛，10年前在深圳開設公司分部。長期留在內地，使他體驗到兩地大不同的午睡文化。在內地，「廣東以外的城市都習慣睡午覺，工廠或政府機構的午休時間尤其長，11時半或12時放飯，2時甚至2時半再開工，其間員工可吃飯及休眠。至於上海、北京、深圳、廣州這4個一線城市，雖然工作節奏較緊張，但中午也有午睡時間」。他觀察到，深圳分部的員工同樣有午睡需要，故在5、6年前響應這種職場文化，改善公司的午休守則。

關燈關窗簾 員工伏在枱面睡

他形容，每天12時半放飯，員工快快吃完便會回公司午睡。午休期間，工作間全部關燈，大部分員工會伏在枱面睡覺，他亦會關上房間窗簾，以免光線影響員工午休，到下午2時公司再開燈，已「充電」30至45分鐘的員工重投工作，明顯精神充沛、效率更高。

未實行午休新安排前，部分員工都有午睡，後來他改為全體一起午休，發現員工的精神狀態確有改善，「不睡時他們的精神真的好差。我也試過前一晚睡不好，又要與客戶開會而無法午睡，結果整個下午都不在狀態」。宋飛笑言自己每周可睡上一兩天午覺：「其實非常有用，下午精神狀態好好多，感覺很refresh。」