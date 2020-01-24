午睡貼士：飲杯咖啡再瞓 醒來更有力精神

【明報專訊】英語有「power nap」一詞，形容睡20至30分鐘的午覺有快速充電效果。香港睡眠醫學會代表兼精神科專科醫生方日旭稱這是一種有效的睡午覺方法，「目的是想你日間精神些，又不會因為睡得過長，影響晚上睡眠的推動力」。

短睡20至30分鐘最理想

他又指近年興起「coffee nap」一說，意思是在power nap前快喝一杯咖啡，然後趁咖啡因未發揮提神作用前入睡，待15至20分鐘後醒來，小睡紓緩疲勞之際，咖啡因亦開始到達腦部，阻隔讓人嗜睡的化學物質「腺苷」對神經細胞上受體的作用，令人醒來後倍覺精神。

方日旭指出，若晚間睡足7至8小時，日間不應有太強烈的嗜睡感，除了吃午飯後嗜睡，即所謂「飯氣攻心」，可能是人的生理時鐘到午後的合理變化。他建議，睡午覺時間以20至30分鐘最理想，若睡1至2小時，人會進入深層睡眠，但醒來時未能完成整個睡眠周期而感覺昏昏沉沉，變成愈睡愈累。他又提醒失眠者最好不要睡午覺，以免影響晚上睡眠。但普遍而言，睡一個短午覺可預防打工仔在工作期間發生意外，亦不會因疲勞而影響工作表現及集中力，對上班時需操控機械或駕車的人士尤其重要。