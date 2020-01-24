沙發薯：香港電台的機會來了？

【明報專訊】上周港台辯論節目《視點31》原本請來黃秋生及何君堯辯論，怎知當日黃秋生有急事，臨時缺席，結果要主持利君雅頂上，與何生討論。節目出街後當然引起很大反應，正常人看到的是「我睇唔到我唔知情」式浪費時間的詭辯，但「幫港出聲」等「愛國愛港」政治平台上的觀眾及網軍當然有別樹一格的視野：他們大罵港台偏頗，紛紛叫「早日解散香港電台」，然後群起對有巴基斯坦血統的利君雅作出種族歧視的羞辱。

相隔兩日，巧合地BBC長壽時事辯論節目Question Time上周一集在英國同樣引起類似的小風波。該集討論Harry與其妻Meghan Markle脫離王室一事，談及媒體針對Meghan，處處對她作出負面報道。現場女觀眾直指這是因為她的混血血緣之過，是不折不扣的種族歧視；在座的演員Laurence Fox即時反白眼嘆氣，輕佻地否認此說法，他以「愛國論」回應，指英國是歐洲其中一最大愛國家——這絕不屬種族歧視，更形容這種racist指控已變得很「boring」。

現場觀眾回應：「最令我擔心的是這是出自你口，一個有特權的白種男性（White privileged male），你沒有親身經歷過這些經驗。」Laurence即時以「Oh god」回應，辯護自己是「生成這樣」的，反指觀眾是種族歧視；他亦批評這種過分政治正確，什麼都用「racist」來用作理據的風氣。節目一出街，即時炒熱社交網絡。網民普遍大數Laurence的不是，稱他為「上等的高傲白人」。左翼媒體亦當然群起批評，就連本地演藝人協會都直指他是演員界之恥。

四面受敵 BBC地位岌岌可危

同一時間，不少文化評論人亦慨嘆節目水準下降，常請明星作嘉賓，變得娛樂化。然而，討論的重心不是單在Question Time ，而是整個BBC身上——QT不是唯一一個變得比以往通俗的節目。面對其他商業電視台的競爭，以及大眾與政客持續的批評，公營、自主及非商業的BBC一直尋求製作更高收視、更多人收看的節目。這十年保守黨執政，英國政府節財，大幅縮減所有公眾開支，BBC一直是政客的攻擊對象，所以BBC就變得更是歇斯底里。

這幾年像Netflix為首的串流電視服務愈來愈普及，年輕人觀看BBC的人數跌入新低點，令BBC的地位就更岌岌可危。今周BBC的總裁Tony Hall離職，保守黨就再次把握機會，要求BBC改革融資模式，以及終止電視牌照費。BBC正式進入寒冬期，英國文化人再開始為BBC的前途感到十分擔心。

BBC免受商業壓力及影響，製作獨立自主、具教育意義及科學邏輯的節目，可抗衡劣質流行文化。所以英國需要BBC；同一道理，香港在這個政治緊張的時勢亦特別需要任何獨立自主的媒體。雖然公營的香港電台以往影響力有限，眼界不夠，但是現今年輕人在網上看電視的習慣，正正給香港電台一個新機會。政治節目如《視點31》或具創新精神的外判電視劇如《萬輻瑪利亞》都能夠在網上找到一班支持者，引起討論。加上現在港人積極尋找TVB以外的選擇，24小時電視頻道港台電視31或者就有潛力成為電視迷的新選擇。不過，當然，大前提是港台可以更進取，以及至少能夠繼續保持一定程度的獨立自主，不會跪低吧。

文：陳Damon（chandamon.com）