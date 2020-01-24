雙鋼琴「比武」 奏出俄式熱情

【明報專訊】雙鋼琴演奏，各據一方，合奏同一樂章。

每人88個琴鍵，節奏要合拍，風格卻大可各自演繹。兩位俄國鋼琴家攜手演奏，從和諧中展現變化，同呼同吸，完成這趟俄羅斯音樂之旅。

32首貝多芬鋼琴奏鳴曲後又一挑戰

「俄羅斯時刻」包括列夫席茲（Konstantin Lifschitz）及霍羅丁（Alexei Volodin）兩場獨奏和兩場鋼琴合奏。香港大學繆思樂季節目總監盧曉嵐談到節目的由來：「我們跟列夫席茲合作已久，關係很好，彼此也是朋友。之前他在香港演奏過巴赫、貝多芬，都是德國作曲家的作品。我們在想還可以有什麼新嘗試，我跟他說，既然你來自俄羅斯，何不舉辦一次俄羅斯音樂會，更可以找另一位俄羅斯鋼琴家，一起來個雙鋼琴演出。他也覺得這個意念很好，想到來自同一音樂學院的霍羅丁。」香港大學繆思樂季在2015年邀請了列夫席茲演奏巴赫艱深的樂曲《賦格的藝術》，2017年舉行8場音樂會，演奏貝多芬全套32首鋼琴奏鳴曲。這次則是他的另一個挑戰。盧曉嵐說：「我們希望能透過這個平台，幫助音樂家達成夢想，即使是天馬行空的想法，也盡力協助他們實現。」香港大學繆思樂季（HKU MUSE）跟其他樂團不同之處，正是定位和方向偏向學術，而且毋須側重市場和樂迷喜好，可以更大膽創新，不怕舉行馬拉松式的音樂會，又可以介紹冷門的音樂作品，更會舉辦研討會。近日更即將推出在香港大學錄音、與Alpha Classics合作的列夫席茲全套32首貝多芬鋼琴奏鳴曲10-CD盒裝大碟。

老友同上陣 俄國舉行演奏會熱身

盧曉嵐說他倆很喜歡雙鋼琴演奏的意念，已率先在俄羅斯舉辦了一次雙鋼琴演奏會，可以說是為香港音樂會熱身。「他們本身是很要好的朋友。」霍羅丁提到這次合作也相當興奮，他說：「列夫席茲和香港大學提出的這個建議非常好，我認識列夫席茲多年，對他很敬仰，這次有機會一起演出，一起接受這個巨大的挑戰，實在是很刺激。當中最大的挑戰是兩個不同性格的音樂人，用相同的樂器去演繹同一樂章。雖然各自對作品有不同的感受和演繹方法，但必須找出同一個方向，去完成這個音樂旅程。」雙鋼琴演奏講求合拍與默契，列夫席茲想到與霍羅丁合奏，自是相信兩人之間的深厚連繫。霍羅丁提到他們在莫斯科的Gnessin School跟同一個老師學習，「不過我認為不是因為這一點而把我們連在一起，否則我們之間的友誼不會長久。我們對音樂和藝術擁有的熱情才是最重要」。

特選梅特納鋼琴奏鳴曲

這次是霍羅丁首次在港舉行獨奏音樂會，將演奏梅特納（Medtner）及拉赫曼尼諾夫（Rachmaninov）的作品。霍羅丁說這兩位俄羅斯作曲家都是最貼他內心深處，而且演奏的樂章都是他們為鋼琴而創作的最好作品。「Rachmaninov是我鍾愛的作曲家，雖然不想以陳腔濫調的『俄羅斯熱情』去形容，但某程度上也確實是說對了，以奇妙的方法觸動我內心深處，我不想太理性地分析這種情感。」揀選梅特納也是盧曉嵐的提議，「雖然他的名字不是太多人認識，但他的鋼琴奏鳴曲很出色，也是我個人的心頭好」。至於兩場雙鋼琴演出，一場是演奏史特拉汶斯基著名雙鋼琴作品《春之祭》； 另一場則是兩位鋼琴家用兩台鋼琴輪流彈奏拉赫曼尼諾夫的24首前奏曲，盧曉嵐說：「作品本身不是為雙鋼琴而創作，而我們卻嘗試用兩個鋼琴去演繹，對音樂家來說是非常具挑戰。因為輪流彈奏像對話，也有點像互相較勁，我還不知道他們會怎樣安排。」或許這是一場惺惺相惜的音樂比武。

■俄羅斯時刻

日期：2月14至16日

票價：$220

地點：HKU Grand Hall香港大學李兆基會議中心大會堂

節目查詢：www.muse.hku.hk

票務查詢：art-mate.net

文：林喜兒

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com