牙齒操補腎 活氣血固齒

老來要有一口健康好牙，除了要注意口腔衛生，同時可透過「叩齒」和「吞津」健齒。（PonyWang＠iStockphoto）

【明報專訊】俗語說「民以食為天」，能夠「食得好」，是一種福氣。可是，不少長者出現各種牙齒問題，尤以牙齒鬆脫最常見，不但妨礙飲食，還影響說話和外貌。

老來要有健康牙齒，除了保持口腔衛生外；中醫認為，腎虛精虧是導致老年人骨鬆齒搖之根本，通過補腎填精，可使氣血充足，齒固骨堅。

牙齒鬆脫 與腎有關

「腎臟」是中醫五臟之一，中醫認為腎臟負責藏精、主水、主納氣，與西醫所指的器官腎臟，功能有分別。基於中醫強調整體觀念，在判斷身體單一部位如牙齒病變時，除了考慮病灶局部，也會連結到全身整體考慮。在臟腑對應身體各部分，腎主骨、生髓，其華在髮，開竅於耳，而中醫認為「齒為骨之餘」，牙齒之健康、牢固與否，與骨骼乃至五臟中的腎臟都有很大關係。

腎氣不足 骨骼變弱

中醫理論認為腎為先天之本，在整個生命過程當中，隨年齡增長，腎氣盛衰亦會出現變化。大致規律是在7、8歲到20、30歲左右腎氣逐漸充盈，到達盛年的巔峰，此時生殖能力最旺盛、筋骨勁強。到了接近40歲，腎氣開始由盛轉衰，各方面的身體機能陸續退化，年齡愈大則衰退速度愈快。到60、70歲，髮墜、齒搖、筋骨懈墮普遍發生。臨牀上長者由於腎氣不足，骨骼變得脆弱，牙齒容易鬆脫，也出現腰膝痠軟無力、頭暈目眩、耳鳴、健忘、夜尿清長的問題。

年老腎虛雖然屬於正常生理現象，但如果衰老來得太早，如到40、50歲便已出現明顯衰退，或衰退速度太快，程度太嚴重，對日常生活構成相當大的不良影響，便需正視。

陽虛畏寒 陰虛口乾

面對腎精虧虛的失調，導致牙齒容易鬆動脫落的問題，中醫會用補腎填精的方法補益固本。腎虛具體上分腎陽虛和腎陰虛。在腎氣不足常見徵狀基礎上，由於陽虛則寒，腎陽虛者以寒性徵狀為特徵，如全身畏寒怕冷、神疲乏力、下肢浮腫、面色蒼白、氣喘痰稀、夜尿清長、舌體腫脹等，治療要溫補，常用中藥有巴戟天、續斷、杜仲、狗脊等。至於腎陰虛則以津液不足和虛熱表現為特徵，如午後潮熱、口咽乾涸、唇紅、易生痱滋、易流牙血、煩躁多夢、舌紅而乾等，治療要滋補，常用中藥如熟地黃、枸杞子、何首烏、女貞子等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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