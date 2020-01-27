醫食因緣：補腎「施肥」最佳季節 女性煥發容光

【明報專訊】傳統習俗，年末「做冬」和「過年」都會吃得豐盛補益，讓勞累一年的身體，在食物、有補益作用的藥材和休息下得到充電和休養。這些民間智慧，其實蘊含深刻中醫「冬令進補」道理。

認清腎虛類型「有差別」進補

中醫認為「冬主收藏」，冬季是最容易填補人體氣血精華的季節。冬季也是腎臟主季，補腎最好季節。冬至開始，持續個半月到兩個月，天冷地凍，食慾旺盛，新陳代謝快，尤其是女性，恰當補腎，不但不易勞累生病，也如同施足肥料的鮮花，蓬勃怒放，容光滿面。

依以上說來，女性不分年齡，冬天都要「無差別補腎」？當然不是，關鍵取決於是否腎虛，以及腎虛類型和程度。

1.腎精少——過清過輕飲食

女士崇尚「清食」或「輕食」，摒棄五穀雜糧或低澱粉質，此舉常被讚「食得好健康」。見過一些太太用海參、藍莓、薑黃、奶昔、香蕉打成漿，每天早上一杯，卻見她肌膚甲錯（皮膚乾枯皺縮，肌膚粗糙如魚鱗一樣交錯）、手腳冰冷、脾胃虛弱經常腹脹。這些貌似低膽固醇或抗氧化食物，並沒有帶來健康的臟器和外表。也見過每天健身，只食雞胸肉和蔬菜沙律，體重一年之內下降50磅，練出多條腹肌線條而沾沾自喜，但不到50歲卻中風的病例。至於節食減肥，導致月經失調、閉經甚至卵巢早衰的病人，幾乎每天可以遇到。

中醫認為腎藏精，指腎臟有儲存精氣的作用，這個精氣有兩個來源，一是源於父母的生殖之精，叫「先天之精」；二是出生以後，機體從食物中攝取的營養成分和臟腑代謝產生的精微物質，叫「後天之精」，均衡營養、食物充足會不斷生成「後天之精」，腎的精氣才會充盈。腎臟把這兩種精保存好，不讓它無故流失，才能使之發揮正常生長發育、行經、生育、水液代謝、呼吸吐納等生理效應；才能有挺拔的身軀、堅固的牙齒和美麗的烏髮。相反，腎的精氣會因飲食缺失而導致不足，或會提早出現駝背、白髮、牙齒脫落，發育也不好。

2.腎氣虛——過勞透支亞健康

腎氣虛，是指人的精力不足，體力不夠，經常感到疲乏。由於腎主管生殖，生長功能不足或生殖功能下降（包括性功能和生殖能力）尤為腎氣虛的明顯徵狀，平常最多見的亞健康，就是屬於腎氣虛範疇。所謂「亞健康」，即是經常出現疲勞，即使長假休息後仍覺疲累，精力不濟伴腰痠、失眠、脫髮、白髮、記憶力減退、耳鳴、尿頻，或月經不調、情緒失調、面容憔悴等。滿身都是小毛病，到醫院檢查卻沒有發現實質的疾病，這就是「亞健康狀態」，中醫認為是腎氣虛表現，多由於長期精神緊張、體力腦力嚴重透支而成，如果不予以及時治療，就會進入「不健康狀態」的疾病狀態。

3. 腎陰虛——手腳冰冷脾氣大

腎陰是指腎的「陰津」、「陰血」，是人體重要的體液，中醫認為人體的津液和血是在腎陰的促進下生成，對人體有潤澤作用。所以，「腎陰旺」，則津血充足，肌膚溫潤如玉；「腎陰虛」則津虧血少，如同河牀水少乾枯，出現皮膚缺水鬆弛、眼睛乾、陰道乾、月經量少等乾燥徵狀；另人體也會失於寧靜，心煩意亂、容易發脾氣，晚上心不靜則入睡困難，血不夠又早醒。陰虛也令血不夠，虛火會上炎，潮熱煩熱、口乾咽燥，但手腳冰冷。

腎陰虛的原因很多，比如年輕時月經過多，孕產過多導致，嗜食辛辣、情志抑鬱不舒、房勞無度等因素也會造成。晚睡也是其中一個腎陰虛的重要原因，熬夜暗耗陰血，肝藏血，「人臥血歸於肝」，即人平躺安靜休息時血歸藏於肝臟，活動或情緒激動時血液向外佈散，以供給機體活動需要，肝腎同源，所以晚睡消耗陰血，導致腎陰不足，腎陰不足反過來又睡不好，是惡性循環。

4.腎陽虧——精神委靡難成孕

腎陽又稱為人體的「真陽」、「元陽」、「真火」，如同太陽對於地球一樣重要，關乎人體一切臟腑功能產生和運動。腎陽足，人體的功能活動興奮、活躍，產生能量多，熱量多，整個人熱氣騰騰、龍精虎猛；反之新陳代謝慢，人體生理功能和活動弱，精神委靡、反應遲鈍、面浮肢腫、手腳冰冷。坊間所說的「宮寒不孕」就是腎陽不足，子宮失於溫煦而導致的不孕症。

中醫經典《黃帝內經》指出，女子七歲，腎氣盛，齒更髮長……「二七而天癸至」，所以有了月經，之後具備生育功能；到了「七七四十九歲」，天癸走了，身形走樣，喪失生育能力。避開女孩生長發育不說，生殖方面而言，女性從14歲到60歲和腎都有密切關係，腎氣涵蓋了下丘腦、卵巢和卵巢分泌的女性荷爾蒙。我在授課時，經常用「豆腐花-豆腐-老豆腐-豆腐乾」來比喻人體女性卵巢衰老的變化過程，到了卵巢縮小變硬的豆腐乾狀態便很難再返到從前。

中醫認為，28歲是女性生長發育生殖的鼎盛時段，之後雖然月月有信，其實靜靜在衰退，不要以為還每月來月經就很年輕，其實卵巢無聲無息慢慢在變老。從年輕時月經非常規律，容易懷孕；到月經不太規律，不容易懷孕；到月經周期縮短或延長，之後到無排卵的月經，到絕經，就是絕經之後最初幾年，卵巢皮質還是有小量女性荷爾蒙分泌，外表照樣可以很年輕。好像有輔助生育經歷的女性就會知道，月經正常，人看上去也很年輕，但是不論用什麼方案都取不到足夠的卵，卵巢大倉庫的儲備已經用得差不多了（卵巢儲備不足或者卵巢低反應），這就是徹徹底底的腎虛。

文：汪慧敏（香港中醫學會會長）