連帽衛衣穿上時代意義

【明報專訊】很多人看時裝總是留意潮流一面,卻未必能摸索時裝背後與時代緊扣的脈絡。較多人談論的可能是女性主義如何與時裝順勢進步,如Chanel套裝解放腰封對女性的枷鎖,又或是當年Vivienne Westwood的punk設計,Katharine Hamnett的slogan tee等,也是各個年代的政治表述。但這些表述大多與品牌相關,很少按服裝原型表現時代及政治關連。現於荷蘭Het Nieuwe Instituut舉行的The Hoodie展覽,則展示這個日常男士必備的連帽衛衣背後的政治意識。

由策展人Lou Stoppard策劃的The Hoodie展覽最引人注目的,是展覽副題The Last Truly Political Garment,厲害程度不亞於MET紐約大都會藝術博物館的Heavenly Bodies : Fashion and the Catholic Imagination及Camp : Notes on Fashion,將hoodie連帽衛衣神化到一個比宗教聖袍更無人能及的地步。這個將時裝單品政治化的展覽,一如所料展出不同設計的連帽衛衣,但更有趣的是同時呈現它與社會政治意識形態的掛鈎。

連帽衛衣的衍生過程,其實源自其他服裝——中世紀歐洲的連帽修士長袍。這種連帽長袍其後亦成為女裝item,如展覽內的版畫Miss Calash in Contemplation中的女裝連帽造型,便是一例。其後於1930年代,美國品牌Champion正式將連帽衛衣這服裝原型量產化,最初的設計是用作運動服,讓運動員能在訓練前後保持體溫。由於連帽的設計方便戶外活動,令連帽衛衣成為受美國藍領喜愛的實用服飾,亦可見於不少流行文化,如配合Hip Hop文化興起而愈來愈多人認知,又或是知名院校將它製作成紀念品,均將連帽衛衣帶入主流。

但隨着時代轉變,連帽衛衣卻成為了保護個人身分的服裝。一方面是現代社會的CCTV據點愈來愈多,連帽衛衣成為最佳的防衛衣,如電視劇Mr. Robot便是最佳例子。另一方面,連帽衛衣與藍領及Hip Hop本身反傳統的根源相連,於這個時代特別有一重反叛意義。近年將連帽衛衣帶回男士時裝舞台的最佳代表,該是Vetements,將整個線條放大拉長,更貼合連帽衛衣的衍生原型修士長袍。

隱藏身分變違禁服飾?

Het Nieuwe Instituut舉行The Hoodie連帽衛衣展覽的動機,該是源於2019年8月1日,荷蘭政府實施了爭議歷時14年的禁蒙面法(Burka Ban),禁止在公共交通工具、政府建築物、醫療設施及學院範圍內穿上無法讓人辨認身分的服飾。除了面罩、罩袍或面紗外,連日常的連帽衛衣亦可能成為違禁服飾。法例是實施了,但現時並未有強制執行。立例的目的,主要是作打擊恐怖主義施襲,但整個法例亦激起了多個層面的對立,如對勞動階層有着未審先判的歧視、政府監控與個人私隱之間的矛盾、宗教傳統及大眾安全等。這法例令穿連帽衛衣者成為不必要的受壓群體,亦變相提高了連帽衛衣在社會及政治上的角色。

文:Dawn Hung(www.sedimento.co)

編輯:陳淑安

電郵:lifestyle@mingpao.com