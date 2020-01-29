國際關係學者沈旭暉 憑知識與網友connect

【明報專訊】香港社會近7個月氣氛環境驟變，一向被認為政治冷感的香港人及年輕人，愈來愈關心政治，對這方面的知識求知若渴，造就了國際關係學者沈旭暉成為最火熱的網絡紅人之一。勤於社交網站專頁撰寫文章的他，常以學術角度分析國際局勢，一篇帖文數千點讚是閒事，成功與一眾網民connect！

沈旭暉 （Simon）專頁內大部分的文章，都是超長文，但仍無阻其受歡迎程度，他認為全因香港人覺得內容實用，「部分題材以前被認為是較冷僻的題目，但現在香港人對這方面的知識想了解更多，可說是有市場需求吧！有些網友會把我的文章節錄再分享，也有文宣手足為我的文章做懶人包，把內容精簡成圖，更易入口」。

切合時代需要 計劃做YouTuber

隨着5G時代的到來，Simon坦言正計劃當YouTuber，「雖然我不特別喜歡出鏡，但無可否認video的受歡迎程度日漸增加，所以也會計劃拍片，以切合這個年代的需要」。

曾於大學任教、當傳媒工作者、於政府及私人機構當顧問，甚至當過旅遊節目主持人的Simon，知識廣博，身分多變，但衣著卻多年如一，最愛簡約的黑色裝扮，「我喜歡穿黑色衫加黑色牛仔褲，令我看起來瘦一點。除了衣著，我也喜歡身邊的環境佈滿黑色，office的裝潢便是全黑，包括牆、地氈和枱也是黑色，因為這種顏色能帶給我安全感」。

曾訪130國家 愛舊香港的多元化

作為國際關係學者，Simon曾到訪130個國家，問他最喜歡哪個國家？他卻認為不應以國家為單位，「這種issue framing會局限思考，有些地方的condition是我喜歡的，例如它的氣候、它的人民關懷等，隨着個人心境變化，不同時候我會喜歡不同的地方。但如果真的要我說一個地方，我會說喜愛舊香港，它有各式各樣的人和平共存，有來自世界各國如美國、英國等國家的勢力在此connect，這種多元化能促進人的思想突破，是我很treasure的。」

學者形象深入民心，但Simon卻有很多愛好，大家未必知道，「如果不是我上載了自己彈奏一段《願榮光歸香港》的片段，我想沒太多人知我懂音樂吧！我會彈琴但很久沒有練琴，會看譜也懂樂理，但我不太喜歡看譜，聽完一首歌後不用看譜，也能把曲子再彈奏出來。有feel時喜歡亂彈抒發感情，也愛聽concert」。

喜歡蒐集「前人智慧」 盼開私人博物館

除了音樂，從小愛集郵的他，現在也愛趁旅行時，蒐集各式各樣的物件，「每到一個地方我都會有另類checklist，蒐集有前人wisdom crystalize（結晶）的實物，可以是postcard，可以是杯，什麼東西都有，因為我覺得人的value才是最重要，所以現在有很多『騎呢』的收藏品，希望有天可以開設私人博物館，跟大家分享每件物件的前人智慧和故事」。

文：Sabrina Au

編輯：劉家睿

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