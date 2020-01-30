園景設計師 思索人與環境 「大自然其實很脆弱」

【明報專訊】鄭律韻（Melody）的社交網站內，大部分都是她置身大自然的相片。作為園景設計師，Melody不單喜歡行山跑山，強身健體，更認為大自然能讓她思索人和環境的關係。「全球暖化問題加劇，很多人都低估了自己對環境的破壞力，我希望自己能出分力，為環保議題發聲。」

1. 你怎樣定義自己?

我是一個非常執著的人，覺得是對的事，便會很堅持地去做。像我很想推廣環保，有了這個目標後，我做每一件事，包括衣食住行，甚至生活習慣，都會考慮是否符合環保這個目的。

2. 何時開始對環保議題特別關注?

幾年前，看到有人在街上亂丟垃圾，那次感受很深，覺得大家都好像沒有想過要為自己使用的物料負責任。為了減廢，我盡量會使用能回收的物料，如買麵包時，會查看膠袋是否有可回收標籤。每次丟垃圾時都會思考，自己是否有必要製造垃圾。

3. 為何特別喜歡行山?

從小家人就習慣帶我行山，每個星期都會到屋企附近的屯門九徑山步行。長大後，這個習慣停了一段時間，直到結識了一班熱愛行山的朋友，便重拾這個嗜好，更覺得在山上能好好放鬆自己，釋放平日的工作及生活壓力。另外，我現在也是一名越野跑手，定期會跑山訓練體能。

4. 最難忘的一次行山經驗?

幾年前曾到訪台中雪山，那次獨自上山，因帶不夠禦寒衣物，結果晚上抵達山屋時，身體冷得幾乎跪在地上。又沒有帶備睡袋，結果因為山屋氣溫太低而睡得不好。在身體狀態欠佳的情况下，我第二天只好縮短及趕快完成行程。這次經驗讓我提醒自己，以後上山都要做足準備，不能掉以輕心。

5. 除了當環保KOL，本身還是一名園景設計師，為何會選擇這份工作?

自己對數理較擅長，又熱愛大自然，便在香港知專設計學院，修讀了為期兩年的「園景建築」高級文憑課程，畢業後得到相關公司聘用為園景設計師，至今已兩年，主要工作是協助設計公共綠化空間及人文建築的綠化工程。

6. 最想在香港建造一個怎樣的園景?

自己經常在屯門河跑步，如果有機會，希望可以在河的附近建造一個天然過濾空間，如濕地，不單可以綠化環境，也可以改善河的水質和生態。

7. 當園景設計師帶給你什麼啟發?

園景設計是探究人和環境的關係，這份工作令我想了解更多人的需要，思考如何改善人類的生活空間。

8. 平常最愛哪種穿著風格?

喜歡簡約款式，黑白灰為主，自己很少買衫，因為不想浪費。由於有贊助，衣櫃裏大多是運動裝，平日返工不會刻意打扮，打開衣櫃見到什麼便穿什麼，所以日常多數都是穿運動裝。

9. 日常生活有什麼環保扮靚心得?

買化妝品時，我一定會看包裝是否可回收，另外也愛把唇膏當胭脂，物盡其用。

10. 你覺得有什麼是被高估的?

大自然的接受能力。人類也低估了自己對地球的破壞力，大自然其實很脆弱，全球暖化問題加劇了不少天災的嚴重程度，澳洲山火便是例子，因為氣溫升高令山火也燒得更嚴重。

■ Profile

鄭律韻（Melody） - 園景設計師、環保KOL及越野跑手。熱愛行山及跑山，曾到訪俄羅斯、馬來西亞、日本及台灣的各個山峰。

文/ Sabrina Au

編輯/陳淑安