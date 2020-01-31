從曾灶財到社運文宣 劇場塗鴉 反思「表達」本質

【明報專訊】告地狀——古時百姓有冤無路訴，寫在地上乞求眾人評理。本地獨立劇團「演員的自我搔癢」原定上演原創劇目《告地狀》，取「九龍皇帝」曾灶財相似的塗鴉精神，聯想至半年來社運的「文宣」。有鑑近日新型傳染病狀况，主辦單位康文署昨日（周四）公布演出取消，暫未有消息安排其他日子再上演。跟劇團較早時聊過有關抵抗的力量，於眼前充滿怪象的城市，無論抗命抗爭或抗疫都適用。

靈感來自「九龍皇帝」

「演員的自我搔癢」於2016年成立，翌年上演首作《一賠一——香港（暫時）最後一名死囚》令人眼前一亮，作品改編自本港1966年越南籍黃啓基被處死刑的事迹，敲問暴力與公義。劇團於2018年中開始構思《告地狀》，導演鄧灝威表示，最初構想欲跟前作一樣，以一個本土人物反映時下關心之議題，自自然想及「九龍皇帝」曾灶財（1921至2007）。無人不曉的「國皇」對他們來說有種浪漫，鄧灝威說：「他書寫的意志，幾乎是無法阻擋的。幾十年來在街上寫身分，寫族譜，即使很多時得不到人認同，但在這種堅毅之中，他找到一種自由。」

身分，當然是一重要元素。別人說他是瘋子，制度標示他是綜援人士，曾灶財卻說自己是「國皇」，在公共空間不斷寫上故事。早在社會步入《中英聯合聲明》的緊張前，他已經涉及主權一詞的概念，多年來學者則以他為例細看箇中解殖意味。於書籍From Kung Fu to Hip Hop: Globalization, Revolution, and Popular Culture（M. T. Kato，2007）中，作者提出本港1980年代由工業轉型至金融貿易經濟，但曾灶財的書法「於快速改變的城市景觀，及大量消失的地標下，屹立不倒」。至後來九七問題步近，香港人於中英雙方設定本港前途時被「繞過」了，曾灶財的行為與港人身分的議題「相遇」，反映着大眾某種對自由及被認同的願望。《塗鴉香港——公共空間、政治與全球化》內則以「民粹的霸道」為小題，認為曾氏書寫行為「無人可及」，惟其塗鴉被藝術市場、文化人士及媒體滾大，成就渲染出來的集體記憶。

完善制度下掉失身分

「他用另一種方式去『管治』了九龍，不是嗎？哈！」身兼演員及編劇的許晉邦聳聳肩說。他表示《告地狀》不是直接呈現曾灶財故事，原創故事背景欲突出荒誕感覺。故事設定在陰間地府，一名男子（許晉邦飾）來到並獲通知指其「生前紀錄」遺失，所以分派不到往上層還是下層，被迫滯留。其間他被安排到郵政局工作，因失去自由而不忿，該處的同事（歐芷菲飾）則警告他不要生事。常常說港人上班大過天，鄧灝威大膽連繫至身分的迷失：「你不知自己是什麼，找不到根，如何告訴別人你是誰？唯一的身分就是在郵政局工作，變成一個『職員』。工作就是你的身分，很悲哀的是被身外物代替了你。」

「這個制度弄不見了我的身分，說會幫我找回來，中間我要做的只是等。」許晉邦續道，劇本設計地府貌似完善的制度，跟生前世界沒兩樣。制度之可怕，在於有時你根本感覺不到它存在。記者偷偷看了一段綵排，講及郵政局同事開始教導新丁男子派信，任何出錯便會灰飛煙滅。同事辛勤地把信件分類，當響起休息時間廣播才可以稍停，十分規律。地府不時傳來地府官（陸嘉琪飾）的聲音，詢問及指示男子的行為，彷彿24小時在觀察此地。鄧灝威解釋，此角只有聲音：「好像什麼部門都是地府官負責，你會發現這是代表權力，在此空間代表所有東西。所以你不會有機會跟一個權力平等對話，你連見她的機會都未必有，也就如你沒權見。不服也罷，你一定要跟住制度行。」

「對於『沉默的人』，我們都有很多討論，一直排練慢慢進入他們的觀點。一定有原因及某種經歷令他們變成現在，是否制度太過強大，因而妥協？還是自己意志不夠堅定？」鄧灝威道。即使同事一開始勸男子服從，她看起來也是個抱善意的人，見對方餓時會分享蘋果。導演詢問，在當下社會了解別人立場後，到底還能否體察其處境，互相影響。不過，明顯地，等了又等，身分也不會自動回來。關鍵在於男子面對龐大機器時，如何覓尋與挑戰？

「『抗爭』是抗拒一些事，爭取一些事吧。如果表達出來，可能永遠都要留在地府打工，或受到不知道什麼的處罰。這也是社會的處境，我們仍會不會去表達自己？」許晉邦說。角色具體爭取方式，二人未有透露，不過均指出先要做發聲一步已不容易。為呈現表達之意，團隊邀請抽象畫藝術家張嘉敏一起演出，配合劇作同時即場繪畫。他們挑選炭筆作為媒介，效果令人聯想起曾灶財使用的墨水，卻有如地上灰燼塵埃，一抹即沾滿手指。許晉邦說，這想法乃團隊對於半年來社會運動中「文宣」的一些投射：「曾灶財可能是本港第一代文宣先驅。他示範了人要透過表達，不斷的表達，已經做到我寫故我在，我表達故我在。」

文宣記錄城市現狀

自有關《逃犯條例》修訂引起風暴至今，「文宣」一詞成為市民之間常提起的抗爭戰略，本地學者及攝影師開始建立紀錄庫，藝術及設計品成為國際各大媒體焦點之一。儘管有可能面臨法律風險，公共空間張貼的文宣除便利貼、長輩圖、馬賽克、大海報等，亦包含街上的塗鴉字句。大量精美「作品」湧現，被指為港人帶來美感教育，同時刺激及訓練創作，活用專業的知識。文宣作為一種表達工具，有機地為城市記錄現狀。

運動中期，記得一名本地畫師分享過，他認為許多文宣均具型格、英勇及壯闊等感覺，因而設計很多稚氣風格的懶人包、地圖及海報，希望營造親民感。至近日一次在大學舉行的相關交流會，席上講者討論不同文宣設計對受眾的效能差異。例如網路流行的memes，即是一張爆紅圖片被廣泛使用或部分改圖，來表達不同內容及文化處境，就連香港警察facebook專頁近來亦使用「兩女指貓圖」，卻被指錯誤理解原圖邏輯。有份出席的藝術家林兆榮指出，memes完全無設計技術可言，但本身需要受眾有一定技術才能成功閱讀到，對無受網上文化薰陶的人完全無效。他留意到街上的塗鴉開始出現「書法字體」，噴漆加上書法技巧高超，而「字醜甚至錯字可以是另一種美」。

表達與交流 互相影響

「『只得個美字』的文宣，即使沒有資料或數字，表達的可能是一種感情，所帶出的信息可以更多，是屬於『我們』。當然解釋實質社會事件的東西亦重要。」鄧灝威說。發展至今，不時見有網上討論檢討現時爭取五大訴求陣營的文宣只着重美，以及對象明顯是同一立場人士，但亦有人認為可以增加士氣及身分認同。鄧灝威認為最令他記憶深刻的「文宣」不是設計品，而是市民在獅子山上組成人鏈。劇中觸及文宣的本質——表達，團隊均認為非懂不懂藝術及設計等問題，就如劇目不在戲劇及畫畫媒介，而是自己超越內心框架，實現表達欲望的力量。他們透露劇本有輪迴情節，反映表達與交流的影響作用，「徒勞」與否沒人知，許晉邦說：「一個人物生前受別人行為及說話影響，那些東西已經變了是對方的。即使他喝過孟婆湯忘了所有，下世可能又受回對方的影響，提醒他某些東西。」

說得興起，許晉邦講到一次「錯過」了的表達。他回想數月前乘巴士，見到有個叔叔在紙巾上吐出濃痰，隨手扔落地。另一個乘客出言制止，叔叔卻惡言反駁，許晉邦因為怕麻煩及害怕而無「幫口」調停規勸。表達無小事，哪怕靜靜為旁人送上一個口罩，那怕是嗌了幾千次的口號與日子，他一臉認真地說：「經歷了那次我跟自己講，下次無論如何要表達出來，留意自己的安全後，不要介意太多地去做一件對的事。嗯，或者這些時間自己少了一些批判，多了一些勇氣吧。」真正的流動文宣是每個人。

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文：劉彤茵

編輯：王翠麗

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