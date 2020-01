沙發薯：一切大事只是重演

next

【明報專訊】今日是年初七人日,但新正頭未過,香港人已忙於與武漢肺炎打仗。戴着特權口罩的高官,對專家和民間震耳欲聾的封關要求充耳不聞,不認命的小市民唯有利用各種方式自救,無論是以天價網購口罩,抑或排長龍買消毒用品,甚至以火燒隔離營來警告政府「If we burn, you burn with us」。

一切只是重演。

大部分港人對於2003年SARS疫症仍歷歷在目,我們卻原來重演着17年前的一幕幕悲劇。得到資深傳媒人區家麟的文章提醒,重看當年由他監製、當年仍未成為CCTVB的《2003年香港大事回顧》,深切感受到香港人這個命運共同體,正逐漸步向永劫回歸的深淵。

總括來說,2003年只有3件事:SARS、張國榮自殺,以及《基本法》23條立法的爭議。當年的大年初二,由基督徒局長何志平在車公廟為香港求得「凡事不吉」下籤,揭開故事序幕。農曆新年前後,一班大嬸瘋搶板藍根和白醋的畫面,預示SARS已暗中埋伏,但港人對於這種內地怪病仍一無所知,直至一個內地旅客在港播毒,令疫症在醫院和社區急速傳播,當時政府官員仍堅稱病毒沒有在社區爆發,甚至讓準備不足的醫護人員硬着頭皮上場抗疫,最後淘大花園和威爾斯親王醫院8A病房成為重災區,全港上千人染病,299人無辜病逝。

該很好的春天,巨星張國榮卻在愚人節當日從酒店一躍而下撒手塵寰,為已經被SARS陰霾籠罩的香港再添哀愁。那個下着細雨的晚上,遮打花園企滿戴着口罩哭號哥哥名字的歌迷,場面令人難以忘懷。

等到初夏來臨,SARS疫情終於完結,政府卻急於為《基本法》23條立法。「維護國家安全」的惡法觸動港人神經,50萬人湧上街頭,和理非贏一場硬仗,「掃把頭」倉皇辭職,「老懵董」後來亦腳痛下台。

天災加上人禍,令2003年香港經濟受重創,失業率高企,不少業主成為負資產。《大事回顧》特別提到在會展舉行的某個招聘會,引來數萬人排隊輪候入場,當年的畢業生,入職薪酬甚至比不上10年前的水平,種下社會流動問題的禍根。

政府不作為 香港將負沉重代價

可是人類的記憶太短暫,又會安慰自己This time is different。不過,2020年只過了一個月,上天已經告訴我們,今次其實和2003年一樣,甚至更壞——內地政府仍然為了維穩隱瞞疫情;內地人由搶板藍根進化為搶口罩、酒精搓手液,以及各種有關無關的保健藥品,戰場不限於香港,北至芬蘭南至澳洲也無一倖免;SARS後內地放寬自由行,香港已成為虛掩雞籠,各省市人民由海陸空路輕易入境,病毒傳播者大部分由高鐵或飛機從武漢直送香港;無論醫學專家如何警告香港的疫情即將在社區爆發,草菅人命的林鄭月娥因為政治考量,明知風險仍不肯嚴格實施出入境管制和隔離措施,從源頭堵截病毒,比起2003年董建華政府因無知而錯判更可恥。

「人類總要重複同樣的錯誤」。政府諸位庸官已經給我們證明,他們與2003年一樣不作為,會令全香港負上同樣,甚至更沉重的代價。但《2003年香港大事回顧》提醒我們,前事不忘後事之師,不少香港人由2003年七一遊行、2010年反高鐵、2014年雨傘運動以至2019年反送中運動,已經大大覺醒,面對無(能)政府狀態,我們唯有自救。藍黃connect、和勇不分,才能掃病毒、除妖孽。坐鎮車公廟的手足已寄語港人「天眼恢恢疏不漏」,作威作福者,未有惡報只是時辰未到。大家記緊保重身體,期望年終回顧2020年香港大事之時,能見證香港人成為最終贏家。

文:梁慧思