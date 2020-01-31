沙發薯：一切大事只是重演

【明報專訊】今日是年初七人日，但新正頭未過，香港人已忙於與武漢肺炎打仗。戴着特權口罩的高官，對專家和民間震耳欲聾的封關要求充耳不聞，不認命的小市民唯有利用各種方式自救，無論是以天價網購口罩，抑或排長龍買消毒用品，甚至以火燒隔離營來警告政府「If we burn, you burn with us」。

一切只是重演。

大部分港人對於2003年SARS疫症仍歷歷在目，我們卻原來重演着17年前的一幕幕悲劇。得到資深傳媒人區家麟的文章提醒，重看當年由他監製、當年仍未成為CCTVB的《2003年香港大事回顧》，深切感受到香港人這個命運共同體，正逐漸步向永劫回歸的深淵。

總括來說，2003年只有3件事：SARS、張國榮自殺，以及《基本法》23條立法的爭議。當年的大年初二，由基督徒局長何志平在車公廟為香港求得「凡事不吉」下籤，揭開故事序幕。農曆新年前後，一班大嬸瘋搶板藍根和白醋的畫面，預示SARS已暗中埋伏，但港人對於這種內地怪病仍一無所知，直至一個內地旅客在港播毒，令疫症在醫院和社區急速傳播，當時政府官員仍堅稱病毒沒有在社區爆發，甚至讓準備不足的醫護人員硬着頭皮上場抗疫，最後淘大花園和威爾斯親王醫院8A病房成為重災區，全港上千人染病，299人無辜病逝。

該很好的春天，巨星張國榮卻在愚人節當日從酒店一躍而下撒手塵寰，為已經被SARS陰霾籠罩的香港再添哀愁。那個下着細雨的晚上，遮打花園企滿戴着口罩哭號哥哥名字的歌迷，場面令人難以忘懷。

等到初夏來臨，SARS疫情終於完結，政府卻急於為《基本法》23條立法。「維護國家安全」的惡法觸動港人神經，50萬人湧上街頭，和理非贏一場硬仗，「掃把頭」倉皇辭職，「老懵董」後來亦腳痛下台。

天災加上人禍，令2003年香港經濟受重創，失業率高企，不少業主成為負資產。《大事回顧》特別提到在會展舉行的某個招聘會，引來數萬人排隊輪候入場，當年的畢業生，入職薪酬甚至比不上10年前的水平，種下社會流動問題的禍根。

政府不作為 香港將負沉重代價

可是人類的記憶太短暫，又會安慰自己This time is different。不過，2020年只過了一個月，上天已經告訴我們，今次其實和2003年一樣，甚至更壞——內地政府仍然為了維穩隱瞞疫情；內地人由搶板藍根進化為搶口罩、酒精搓手液，以及各種有關無關的保健藥品，戰場不限於香港，北至芬蘭南至澳洲也無一倖免；SARS後內地放寬自由行，香港已成為虛掩雞籠，各省市人民由海陸空路輕易入境，病毒傳播者大部分由高鐵或飛機從武漢直送香港；無論醫學專家如何警告香港的疫情即將在社區爆發，草菅人命的林鄭月娥因為政治考量，明知風險仍不肯嚴格實施出入境管制和隔離措施，從源頭堵截病毒，比起2003年董建華政府因無知而錯判更可恥。

「人類總要重複同樣的錯誤」。政府諸位庸官已經給我們證明，他們與2003年一樣不作為，會令全香港負上同樣，甚至更沉重的代價。但《2003年香港大事回顧》提醒我們，前事不忘後事之師，不少香港人由2003年七一遊行、2010年反高鐵、2014年雨傘運動以至2019年反送中運動，已經大大覺醒，面對無（能）政府狀態，我們唯有自救。藍黃connect、和勇不分，才能掃病毒、除妖孽。坐鎮車公廟的手足已寄語港人「天眼恢恢疏不漏」，作威作福者，未有惡報只是時辰未到。大家記緊保重身體，期望年終回顧2020年香港大事之時，能見證香港人成為最終贏家。

文：梁慧思