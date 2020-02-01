筆蓋穿孔「救命」 墨芯粗幼有數計 原子筆 一筆一畫算到盡

【明報專訊】原子筆，由細用到大，十元八塊便有一支，用完便更換，多少人會留意它的設計？記者自小就好奇，為何原子筆蓋會有小孔？筆芯為何比啫喱筆幼？倒轉筆芯何以不漏墨……一支原子筆，即使廉宜，原來每個部分也有其獨特功能和設計，有些更令人意想不到。

原子筆命名 關二戰原子彈事

原子筆，英文名為Ballpoint Pen，中文直譯應叫圓珠筆；稱作原子筆，原來有段古。據悉，原子筆由美國人在19世紀發明，經改良後直至1940年代才量產，產品引入香港時並沒有中文名字，適逢美國向日本投下原子彈，結束了二次世界大戰，「原子」成了當年高科技代名詞，商人紛紛在新科技產品上冠以「原子」兩字作賣點，原子筆名字因而誕生，一直沿用至今。

原子筆價格相宜，但設計巧妙，由筆蓋、筆芯粗幼度、鋼珠如何帶出墨水等，也經過設計及考慮，至於啫喱筆及近年流行的擦擦筆，兩者結構與原子筆大同小異。

好壞取決筆尖鋼珠、墨水質量

香港通用檢測認證有限公司（SGS）輕工產品服務實驗室經理陳冠宇，經常測試不同品牌文具及辦公室用品。他表示，「筆尖鋼珠和墨水質量，決定一支筆好壞。生產鋼珠要用特殊鋼材，而且構造精細，目前只有日本、瑞士和內地掌握生產技術。大品牌會投入較多資源開發產品，確保產品性能及安全，選購原子筆或啫喱筆時，揀可信賴品牌較有保障」。

■專家意見

陳冠宇（香港通用檢測認證有限公司（SGS）輕工產品服務實驗室經理）

文：李佩雯

編輯：梁小玲

■有片睇

原子筆巧妙設計bit.ly/37PfuhN