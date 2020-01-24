小知識：儀器書寫400米 檢測流暢度

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文章日期：2020年02月01日
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檢測標準——一支好筆在連續書寫過程不應斷墨或漏墨。（賴俊傑攝）
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【明報專訊】如何測試原子筆、啫喱筆書寫流暢度？在測試儀中放入9或10支相同型號的筆，在相同速度下，以特定筆尖角度作書寫測試，測試長度為300至400米，測試完成後，檢視書寫過程有否斷墨或漏墨。
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