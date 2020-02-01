結構變形、化學微量元素 呈現不同色彩

【明報專訊】在天然鑽石生成過程中，如遇到高壓高溫，鑽石結構會因為變形而出現偏粉紅、紅、啡的色調。「經加熱的啡色鑽石可變回粉紅色，但相比原本的粉紅色鑽石沒那麼值錢，道理如大家也喜歡無化妝無加工的靚女多啲一樣。」吳飛洋笑說。

熒光反應影響彩鑽價值

至於偏黃、偏藍，則是鑽石內部的碳原子被取代而成。因為不同分子的電子，帶有的能量也有分別，能量以電磁波的方式出現，當電磁波落在可見光的波幅範圍，便會影響分子的顏色。偏綠色的鑽石是碳原子被外來輻射打走了電子，靠着吸光而穩定結構；其他顏色的鑽石則是由以上種類組合而成。

我們看鑽石，經常會提到4C，Colour顏色、Clarity淨度、Cut切割和Carat卡數。但吳飛洋提及，其實還有一個特點值得大家留意——Fluorescence熒光反應。熒光反應是鑽石在生成過程中受到地殼的天然輻射影響，在紫外線下會發出特定顏色的光。「熒光一般也是藍色調，所以對於顏色等級愈白的鑽石來說，會讓鑽石看起來較不透亮不透明，甚至會帶點霧氣的朦朧感；但如果鑽石本身的顏色等級偏黃，熒光反應會令鑽石看起來較白。所以熒光反應對鑽石來說的影響不能一概而論。」對於不少彩色鑽石來說，熒光反應能讓鑽色更嬌艷，價值更高。