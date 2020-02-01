摺疊 3摺 捲曲無所不能 摺屏「屈機」全靠兩片膜

【明報專訊】回想上一代手機，小小屏幕能顯示來電號碼、收發短訊、玩貪食蛇遊戲，已滿足很多人所求。然而，隨着功能多多的智能手機出現，角色直逼個人電腦，人們亦追求更大屏幕。只是人手可以掌握的手機尺寸始終有限制，6至7吋屏幕已差不多到了極限。手機市場最近熱點——摺疊屏幕就能突破此困局。究竟摺疊屏幕「能屈能伸」的原理為何？

手機、手提電腦屏幕可摺疊，電視可捲曲收藏，統統不再是電影情節。近年多家電子產品、手機生產商紛紛投入資源，研發柔性屏幕，推出屏幕可摺疊甚至捲曲的電子產品。當中以摺疊屏幕手機競爭最為激烈，不同手機廠商以向外、向內、上下摺疊，甚至是類似Z形的3摺疊來拓寬屏幕面積，部分機款更已推出市場。

剛性柔性OLED 基層、封裝質料不同

香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授郭海成說：「目前摺疊屏幕主要採用的是柔性OLED屏幕。」OLED是Organic Light-Emitting Diode簡稱，中文稱為「有機發光二極體」，具高對比、高飽和度、輕薄等優點，逐漸取代液晶顯示（LCD），成為手機屏幕主流。

一般手機用的OLED稱為剛性OLED。以玻璃做基層，在基層上堆疊若干超薄的結構層，最後亦以玻璃封裝，把OLED的發光層用膠水或其他聚合物封起來，防止空氣和水氣滲入影響發光層效能。由於使用了玻璃，因此不能摺疊。

摺疊芒或較傳統芒短命

柔性OLED則不用玻璃，改用簡稱PI（Polyimide）的聚醯亞胺塑料膜作為基層，並以薄膜封裝，因此屏幕能夠摺疊，重量亦比玻璃輕。PI原是液體，由於要用來製作基層，先要將PI塗於玻璃上，待固化後再從玻璃上剝離。除了基層和封裝材料不一樣，剛性、柔性OLED的結構及發光原理相同。

不過郭海成認為：「以目前技術而言，摺疊式屏幕壽命或比傳統屏幕短。」由於驅動OLED的薄膜晶體管開關在多次彎折下，性能或會受損，而且摺疊屏幕結構層既要薄，亦要防水和可靠，難度高。

◆專家意見：．郭海成（科大電子及計算機工程學系講座教授）

文：李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪