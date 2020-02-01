摺位有弧度 沒破壞顯示結構

【明報專訊】薄膜可摺疊不難明白，但摺疊後為何不影響顯示？這跟OLED發光原理和結構有關。解釋這一點之前，先了解屏幕影像顯示原理更易明白。

我們看到屏幕顯示內容，其實是由無數個像素點顯示顏色拼湊而成。每個像素點有3個子像素，包括紅綠藍，是光的三原色，經過適當調整它們的強度，人眼便看到多種顏色。每個像素點便是通過調整這3種顏色來顯示不同顏色，然後拼出畫面。

OLED顯示原理比LCD簡單，沒有LCD的背光層和液晶層。如果把OLED屏幕結構想像成一個漢堡包，由底層至上層的「餡料」分別是玻璃（或PI膜）、陽極、發光層、陰極、玻璃（或薄膜）和偏光片。

結構中，兩電極之間的發光層，包含了紅綠藍發光層，當通電時，正負極電子在此發光層相遇就會發光，通過紅綠藍濾色鏡調配顏色來顯示圖像。

柔性OLED顯示結構（不包括偏光片）厚度僅有數百微米，因此能彎曲摺疊，摺疊後也不影響發光。郭海成表示，摺疊屏幕時，其實摺位仍保持一定弧度，並非像紙張般完全摺合，因此沒有破壞當中結構。

LCD屏幕則難以摺疊，因其發光及顯示原理需由背光層發出白光，穿過上方的顏色薄膜顯示顏色。過程中，需要靠液晶層，通過改變電壓來控制背光層射出的光量，從而調整紅綠藍比例。由於液晶是液體，彎折會導致液晶流動，液晶分佈不均就起不到調整作用，加上背光層和液晶層具一定厚度，難以大幅彎曲及摺疊。