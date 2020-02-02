通識導賞：從微生物學出發 拆解疫症傳言

【明報專訊】聽說新型冠狀病毒可傳染貓狗？

聽說武漢實驗室泄「毒」？

聽說病毒停留手上十分鐘就會死？

武漢肺炎疫情發展一日都嫌長，關於寵物會染病的傳言、封關與否的討論、一罩難求的恐慌，你有沒有被種種資訊淹沒？

我們向香港大學李嘉誠醫學院微生物學系副教授高一村發問，也問醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超，從醫生角度關心什麼問題，齊為了解新病毒與疫情簡單打個底，減減面對新一場戰疫的慌張。

病毒會傳染給貓狗？

高教授先略為解釋新病毒的類型，我們已知武漢肺炎與SARS同屬冠狀病毒引起的疾病，而冠狀病毒是RNA病毒，「人類或一些高等生物的基因資訊是存於DNA，但有些病毒是將基因資訊儲存於RNA，如流感病毒」。那RNA病毒是否更毒？「這也有人爭論，以RNA做基因庫，突變速度會更高，沒那麼穩定，人類等高等生物希望不怎麼變，所以用比較穩定的方式，但病毒採取一種沒那麼穩定但多變的方式，好處是能適應新轉變，壞處是很多突變都會引致死亡，如一個病毒複製自己1000萬粒，當中或百分之九十都有問題，但餘下那些work就可以了。」

病毒跨物種傳播有屏障，一般不會跳離已適應的環境，當屏障被突破，以SARS為例，相信是從蝙蝠變異到可在野味市場傳給果子狸，「病毒從蝙蝠跳上果子狸，在果子狸體內突變，因為去了新的地方未適應，RNA基因庫通常沒那麼穩定，再突變令它具有傳人的能力」。

目前證據難證實人傳動物

新病毒若是由動物傳人，之後發展成人傳人，會否如內地專家斷言「病毒會在哺乳類動物之間傳播」？高教授說：「病毒愈來愈適應新宿主，會否變成可傳到貓狗？不是沒可能，但目前沒這樣的證據，不可以過度推算。」想像的可能性有很多，「很多的病毒或細菌在貓身上也存在，甚至猴身上也存在獨有的病毒或細菌，都不會傳人，人也有些不會傳到貓狗身上，不可簡單說任何病毒在哺乳類動物之間可互傳」，他強調，「要有直接證據證明，不然就會引起恐慌」。

病毒是由實驗室泄漏？

新病毒的出現，是自然演變的結果，還是人為製造？高教授指出，「若是人為，即經過實驗室很多操作，有機會看到基因上的轉變並非自然，如果有心製造，我相信可以看到」，不過與傳染寵物的說法同理，「傳言有很多，如2009年豬流感都有傳是美國製造出來，但沒科學證據就不應該去說，因為沒有真實根據，可以有很多推算、說法」。亦有內地專家發表研究指出，新型冠狀病毒可能由蝙蝠傳蛇再傳人，引來反駁，「這都是跟據科學理論的推測，假設是蛇，會否收集到樣本，如在武漢出售的蛇，樣本中與人身上的病毒有90多%似？比新病毒與舟山蝙蝠病毒相似度再進一步？這要時間和科學上的論證才做到，不可隨便說任何可能」。

病毒在手上停留10分鐘就會死？

網上流傳一些防疫建議，在勤洗手的說明加入「病毒只能在手上生存5至10分鐘」，高教授解釋，如病毒是經飛沫傳播，「病毒是附在飛沫上飄出去，這就涉及計算，飛沫飛幾多米會停，但存活多久就視乎病毒，它是體內的病毒，出體外後就不會適應，因應環境如溫度、濕度轉變，慢慢會死，時間長短就要由實驗去看」。他說為安全計，「信病毒會停留更久好過信10分鐘，亦要視乎唾液有幾多，愈多對病毒的保護就愈好」。

酒精溶解病毒「外殼」

冠狀病毒是不是怕酒精？「這絕對是，冠狀病毒外面有envelope（包膜）套住，這種病毒尤其怕酒精，因為酒精是穿透性的，把病毒外面的『殼』溶掉就會死，因此酒精對很多病毒、細菌都有效。」有人建議如冬天衣服不便常洗，可放在陽光下曬曬消毒？他認同亦非壞事，「看SARS也知道，它的病毒到某個溫度就不行，是怕熱的。陽光底下溫度一定會提高，另外陽光紫外線也很強，紫外線是其中一種將病毒、細菌殺死的工具」。

檢測方法不夠準確？

「一般選作檢測的病毒位置不易變異，變異的通常是表面，其中一個原因是病毒入了新的宿主，要面對很多身體的反應，就會容易變。」天津有個案是一人3次檢測結果陰性，第4次陽性，他推測有機會出現技術性問題，「所以需要覆檢，兩次都出錯的機會很微」。先測到陰性，再測變陽性，在這次疫情中並非孤例，引起隱形傳染者的憂慮，即未發病也傳染其他人，他說「絕對有可能」，「新病毒跟SARS不同的是，SARS一染病就會發病，但新病毒似乎有幾種情形，有些染了未必會出現嚴重症狀，甚至未必見到症狀，有些或已自己好起來，有很闊的模式」。是否代表新病毒沒SARS「毒」？「它傳播是容易些，但更難隔離病者，住院死亡率低SARS少少，醫學上永遠向嚴重方面看，入院的會否更嚴重，令死亡率漸高？這仍是未知。」港大李嘉誠醫學院長梁卓偉1月25日引研究數字，武漢肺炎住院死亡率是14%，SARS為17%。而若以確診數字看新病毒的整體死亡率，是約2%。傳染有多易，就視乎釋放的病毒有幾多，一般而言，一個人病到高峰，症狀明顯，分泌物就可能含大量病毒，沒症狀的話，含病毒量會少些，然而新病毒是否例外，需證據證實。

但高教授認為現在以PCR方式檢測確診，「已很準了」，發展出檢測方式的關鍵，在於內地短時間內已公開病毒的基因圖譜，此後需要的，是更多臨牀及流行病學的資料，「現時每日不同地區的新爆發數目有幾多；絕大多數病人從武漢直接輸出，但日本司機及女導遊染病，流行病學就要追蹤，這或是一個徵兆，如果防疫措施做得不好，有機會在社區本土爆發。而臨牀資料就是看嚴不嚴重、出現什麼症狀、死亡率多高等」。

曾染SARS會免疫？

「有研究指出染過沙士的病人，會有大量及足夠的抗體可以中和再來的沙士。」理論上可推斷感染完的短期內抗體濃度會很高，隨時間過會降低，當病毒第二次出現，身體的免疫系統認得，免疫細胞就會製造大量抗體，「但臨牀就要再證實」。患過SARS的人會否較小機會感染武漢肺炎？高教授無法得出這樣的結論。至於是否還未能製造出SARS的疫苗？他說：「SARS走了之後沒有臨牀個案，不會做到試驗，不知人體的反應，所以只停留在動物測試的階段。」

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，正嘗試就新病毒製作「減活疫苗」，會在多類動物身上試驗，到進行人體臨牀測試，預計需時一年，他亦提及內地學者所製作的可能是「滅活疫苗」。高教授解釋，此病毒的S蛋白與人的ACE2受體「關係像船纜與碼頭上的鐵，兩者之間有吸引力，認住了就會鎖死對方」。先說估計內地正研究的滅活疫苗，「是繁殖大量病毒，用化學或熱力方式殺死它們，病毒的軀殼還在，卻不再會致病，再將其打入人體，讓人體認得表面結構，到真病毒入侵時就認得，但病毒有些東西可能對身體不好」，或會產生副作用，「而袁國勇教授提倡的噴鼻式疫苗，就是針對S蛋白，S蛋白已知對人體沒什麼害處」，做法需要較高技術，「將S蛋白由病毒clone（複製）出來，放在另外的載體上，載體只會表達S蛋白，再噴入身體」。病毒的S蛋白若有抗體中和，「被抗體『癡住』，不再認得ACE2，接觸不到，就不會感染那個人」。

關於疫症，醫生最想知道的事

高一村教授解答了很多關於冠狀病毒的問題，反過來問梁子超醫生，以醫者角度，什麼是他急切想知道的答案？梁子超同樣提及病毒難測的問題，「發病過程的演變，人與人之間的差異情况無法完全掌握」，「上呼吸道如喉嚨、鼻咽如果沒有病癥，世衛亦建議取下呼吸道的標本，這又是一個頭痛的問題，如果留痰，咳得不好，樣本收集可能只有口水，又沒有用；如以入侵性程序抽取，程序上有風險，也要花費人力去做，而且有傳染風險。檢測要反覆做，臨牀處理、病人隔離上亦增加很多工夫。」

未來需留意有否第二波爆發

面對有機會發生的疫情第二波爆發，梁子超進一步指出背後的問題，還需政府出手。訪問當天是1月31日，武漢1月23日宣布封城，已是8天前，「潛伏期雖說可達14日，但大部分病人的潛伏期是3至7日，第一波爆發可能過得七七八八，現在要看封城前或初時離開武漢的人，在中國省市包括香港，究竟會否有第二波傳播，所以接下來如果看到其他地方的數字不斷上升，差不多可以肯定本地已產生某程度上的社區傳播」。在封關的討論中，他關注從內地回港的回流者，「如果國內要封城，其實我們有對稱的做法，應該發強烈的旅遊忠告，呼籲港人不要上去」。

梁子超直言「在大型爆發中資源永遠不夠，風險永遠都有，如何根據風險分配資源，是防控中最大的考慮與考驗，如果做不到，就一定出現大恐慌。大家要有心理預期，本地若有傳播爆發，服務要重整，不論人力、物料供應都會緊，講求如何合理地安排、大家如何分擔必然存在的風險」。回流的人要按高危程度分別作隔離、家居隔離、警示；不緊急的服務要暫停或交給私家診所，「霧化程序如插喉、抽痰，刺激病人會咳，抽出來的過程又可能產生飛沫，在普通病房除非要急救、救命，就暫不要做」。

「口罩短缺，非醫療可考慮用布」

另外面對口罩供應短缺，都要有效分配。「如果社區每日也要做到醫療用的規格，飲完水要即棄，香港人一日起碼三四個，一天就用光3200萬個，不可能有持續性。要分哪些是必要環節，要用高規格口罩。」醫護以工作高危度分配保護裝備；政府在提供公院儲備之餘亦可助私家診所採購口罩；一般民眾如果口罩不夠用，若非出入醫院等地方，他說即棄的外科口罩雖不能蒸，但可考慮用布口罩，高溫煲過重用，昔日醫療用的口罩亦有棉布造的，經高溫消毒，「一句講晒，大家都想用最好的，有（外科口罩）我唔阻止你，但冇的時候，用布也好過搵膠樽笠住個頭」。政府發布信息時要分開說明醫療環境及社區需要，大規模協調基本物資分配，「對醫護不要說乜都夠，乜都夠是假的」，「要坦誠與前線人員有交流，如何有效分配僅有的資源」。

阻內地人南下、港人北上 不屬歧視

梁子超認為新病毒在初期引起混亂在所難免，不過「政府隨事態發展要作果斷回應，沒統一領導調動資源處理大型疫情，根本沒可能由個人處理。我們只能給建議，資訊在你、物資在你，會否給旅遊忠告、封關，都是你的決定」。他說醫療界內部有聲音，「佢（政府）唔做嘢，我哋死梗㗎喎」。最大問題還是「內部醫療體系不穩」，「政府不能團結內部，風險會加大，要讓人看到誠意，不必完全同意醫院同事意見，但能力做到的，無謂拗吖」，「其實講真，既然已限制了內地人來港，再收緊一些，亦表明不是針對內地人，香港人都不能上去，回來也要監察，那大家都對等，不是歧視，是為阻止疫症傳播」。

「大家要體諒香港經過社會動盪，醫療系統本身亦存在基本缺陷，如缺地等問題，不能承受大型爆發產生的衝擊，所以要有非常措施。這可以跟國內領導人開心見誠講」，說法、用詞都為政府想好了，「保護人民生命是第一選擇，我們也是跟國策，國策有一般性、香港有特殊性，說是絕對黨性都冇問題，都係咁做，人民生命放第一位，建制派都不會嘈你，同中央講，我哋咪上馬囉」。

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲、資料圖片

編輯 // 王翠麗

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