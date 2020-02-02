戴口罩是義務？抑或超義務？

【明報專訊】現在口罩難求，很多人想戴也不易找到，但兩星期前疫情還沒這麼嚴峻時，網上常有人指摘在公共場所不戴口罩的人。他們認為，不戴口罩的人，不單把自己放在危險之中，同時也增加了整個社群的風險。全民戴口罩，有助截斷病毒的傳播鏈，故戴口罩自然就不單只是保護自己，同時也有助保護社群其他成員。

因此，有些人會覺得在公共場合不戴口罩是沒公德心，因為不戴口罩就等於減弱了這個社群的抗疫能力。作為社群成員，我們有責任要戴口罩。

社群成員有戴口罩的責任？

但有些人會覺得這樣對成員的要求太高。例如阿月就認為，如果有人本身已有病徵，因為他有病的風險高了太多，所以有責任要戴口罩，不然就真的值得指摘。不過如果沒有病徵的話，那麼他就不一定有這樣強的「責任」﹕不戴口罩不一定就是「自私」或沒盡公民責任。

我們有理由相信阿月這個講法嗎？明明戴口罩對整個社群有利，為什麼我們沒有責任去保護我們的社群？

哲學家會區分兩個概念：義務和超義務。所謂義務就是一定要盡的責任，如果沒有做，就是犯了錯。用阿月的說法，如果已有病徵還不戴口罩，那就是沒盡你的義務，因為你正在做直接危害社群的事。

沒義務做 但做了是好事

但有些東西並不是我們的義務，不過如果做了，還是值得嘉許。例如你吃糖果，朋友看到，想你請他吃一顆。糖果是你的，所以你沒義務請他吃，但如果你還是請了，你做了件值得稱讚的事。這樣的行為，哲學家稱之為「超義務」：一些沒有義務去做，但做了還是好的事。

阿月似乎認為沒病徵時戴口罩就是一種超義務：我們做了對社群好，所以值得嘉許，但沒有做似乎還沒到犯錯的地步。

阿月這說法對嗎？戴口罩只是我們的超義務，還是應該是我們的義務呢？

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室