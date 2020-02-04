後記：吐露港珊瑚群重現生機

【明報專訊】Apple這天帶記者到中大李福善海洋研究中心。這裏的海水系統養育着珊瑚BB，情况猶如婦產科醫院的育嬰箱，一個個小玻璃缸，育養着珊瑚幼蟲，大概養到2歲，就會放回吐露港海裏。Apple從事研究也有10年，曾拿過教學獎和漁護署舉辦的水底攝影獎，給記者解釋育養珊瑚BB和珊瑚修復的關係時，見她站在小缸前，叫珊瑚做阿B，跟牠們說「對不起，會盡快影完相」，十分有趣，而事實上，她今年春也快當媽媽了。

排污嚴重 珊瑚一去不返

她說，根據研究，在吐露港和赤門海峽其中兩個島以下的海底，在1980年代以前，海底是被70%至80%珊瑚覆蓋着的，珊瑚為不同海洋生物提供繁衍及覓食場所。但到了1998年，這片珊瑚全部死掉，覆蓋率近乎零，是香港海洋生態大災難！

那時的新市鎮排污令水質污染，還有養豬業的廢料也排放在內灣。雖然現在水質已改善，污水不在吐露港排放，但珊瑚也沒有再回來，因為系統破壞太嚴重。Apple的團隊（中大修復珊瑚技術研究，由伍澤𢉼教授帶領）在近年開始將長滿2歲的珊瑚BB，移回吐露港，希望重建海底珊瑚。「成績很鼓舞！有些已放了大半年，好明顯有生長！」