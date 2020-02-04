知多啲：外遊遇地震 躲堅固家具下

【明報專訊】世界大部分強烈地震都發生於地殼板塊邊緣，香港位於歐亞板塊內，而非處於板塊邊緣，因此發生大地震機率很低。但香港人愛到台灣和日本旅遊，兩地正位於環太平洋地震帶，從未受過地震訓練的港人，更應裝備自己，一旦事故發生，有助脫離險境。

＊地震前

入住酒店後，留意門後的逃生路線圖，規劃逃生路線。預備逃生包，旅遊用的逃生包可放置電筒、萬用刀、急救包、身分證明文件副本、哨子等物品，並緊記當地的緊急救援號碼。呂秀蘭建議：「晚上睡覺時，鞋放牀邊，方便下牀時迅速穿著逃生；眼鏡及護照等重要物件，應放在睡牀附近，緊急情况發生時能即時取走。」

＊地震期間

如因劇烈震動未能走到戶外，應找堅硬物件掩護，如躲到堅固家具下，並遠離玻璃或容易墜下的物件。戶外的人要遠離建築物及架空電線。萬一被埋在瓦礫下，忌大聲呼叫虛耗體力，應敲擊東西、吹口哨或吹哨子求救。

日本東京都特製地震防災手冊 《東京防災》，以簡單易懂圖片，講解地震時的求生知識、避難步驟、注意事項、身在不同場所的自救方法，以及急救方法等，內容全面，並設有繁體中文版本，前往地震帶旅遊的人，值得一看（網址：bit.ly/2NPH7zB）。