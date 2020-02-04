災害應對：手機濕毛巾門匙 走火警逃生三寶

【明報專訊】紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）將災難分為4大類，包括天然災害（颳風、地震）、人為災害 （火災、交通意外、工業意外）、社會上的衝突而導致緊急狀態，以及傳染病。香港紅十字會就香港常見的災難和意外，編寫了防災小錦囊，講解事故發生前和發生中的應對方法，欲了解詳情可登入bit.ly/2GbL5yf。

＊火災：評估風險 決定去留

在香港，火災時有發生，事故前要規劃逃生路線、約定集合地點，確保逃生路線暢通無阻。手提電話、濕毛巾、門匙是走火警逃生三寶，將三寶放進逃生包內，並加入其他物資，逃生時帶備更為方便安全。

事故發生期間，除了致電999報警，要馬上評估逃生時遇到的風險，迅速決定留在單位還是離開，並帶備逃生包逃生。

如留在單位內，應關閉大門，用膠紙密封門側罅隙，並用濕毛巾「攝」門底。如濃煙仍滲入屋內，應走到未受濃煙影響的房間躲避，致電999通知消防處你的位置。盡可能躲進有向街窗戶或露台的房間，並揮動毛巾或電筒求救，以便消防員識別你的位置。呂秀蘭說：「以往人們認為逃到廁所較安全，因為有水和窗戶，但現時很多樓宇廁所沒有窗，躲進沒有窗戶的廁所未必安全。」

如離開單位，使用最近樓梯，如樓梯有煙，則改用另一樓梯。若濃煙堵塞去路，情况許可宜伏地爬行，因接近地面煙較少，空氣較清新。

＊寒流 穿衣飽肚保體溫

寒流是指高緯度地區冷空氣向中、低緯度地區進發，因而造成大幅度降溫。

寒流前

留意天氣預報及即將來臨的溫度轉變，關注慢性病患者健康狀况。

寒流期間

穿禦寒衣物外，進食熱量豐富的食物，如飯和麵，有助保持體溫。使用暖風機時，注意消防安全，遠離易燃物品。

＊交通意外 安全駕駛很重要

要避免交通意外發生，作為駕駛者注重安全意識很重要，行車時保持適當速度，並與其他車輛保持適當距離，時刻留意路面情况，避免被其他事情分散注意力，例如使用手提電話。

＊意外期間 遠離危險

識別並遠離危險，如起火、爆炸、有毒煙霧飄散、結構倒塌等。除非有其他危險，否則勿移動重傷者，呂秀蘭說：「搬移傷者有一定技巧，如傷者有骨折而被不當移動，或會令傷勢惡化。」如意外發生在繁忙道路上，注意安全，並協助指導現場交通。