醒「腦」留家抗疫 建立高效Home Office

Always-on——機側的USB-A插槽支援Always-on功能，除了可在關機時為手機充電，開機使用電腦時亦方便接駁外置儲存裝置抄寫資料。（勞耀全攝）

內置喇叭——鍵盤兩側設有內置喇叭，看影片時聲效不錯，但變成平板模式後會擋住喇叭，令音質變差。（勞耀全攝）

鏡頭蓋——於屏幕上方的視像鏡頭，設有TrueBlock私隱防護鏡頭蓋，只要輕輕一推便可遮蓋鏡頭，並有紅點提示鏡頭已遮上（圓圖）。（勞耀全攝）

觸控修改文件——Yoga C740屬手提電腦及平板電腦二合一產品，有需要時可利用觸控式屏幕修改文件，但需注意使用完要清潔屏幕，以免細菌殘留。（勞耀全攝）

【明報專訊】本港出現新型冠狀病毒肺炎死亡個案，人心惶惶。為了減少社區爆發風險，政府不但呼籲港人減少社交接觸，還帶頭提倡在家工作（Home Office），亦有不少公司響應留家工作。不過，並非所有公司都為員工提供設備，若家中無適合電腦，要長期Home Office根本不可行。以下介紹幾部新推出的手提電腦產品，加上活用免費網上資源，助你提高Home Office效率。

全高清14吋靚芒 輕便易攜

想Home Office更有效率，首要條件當然是「就手」。細細部的手提電腦雖然輕巧，但屏幕太小卻影響工作效率。想屏幕夠大又方便攜帶，可以隨時帶着往返公司與家居之間，Lenovo Yoga C740是不錯之選。它用上14吋全高清IPS（1920×1080解像度）觸控屏幕，但僅重1.4kg，帶出帶入都不算太重。而為了方便用家抄寫資料，機身設3個USB，其中一個USB-A 更支援Always-on功能，就算關機了仍能繼續供電。

加密軟件保護機密資料

既然要Home Office，電腦內少不免會保存一些公司機密資料，因此保安能力十分重要。Yoga C740除設有指紋解鎖之外，亦可另購Lenovo Privacy Essentials by FigLeaf軟件，能大大加強機體的保安，例如當登記網址時需要提供電郵及密碼時，這個軟件會提供另一個加密電郵及自動生成密碼，這組加密電郵及密碼會自動記錄在軟件中並自動登陸，當網站被黑客入侵，你的真實電郵便不怕被盜。

Yoga C740既是一部notebook，亦可將屏幕向後翻變成平板電腦，方便開會時使用。雖然Home Office大部分在家中工作，但電量亦不能太少，否則便失去流動性，Yoga C740電量支援最長連續使用13小時，也支援最新的Wi-Fi 6及藍牙5.0兩種無線制式，想工作時網絡暢通無阻及連接慣用的無線耳機聽歌，都絕無問題。

■Lenovo Yoga C740規格

顯示：14吋全高清IPS觸控式屏幕

處理器：第10代Intel Core i7

最高記憶體／容量：16GB DDR4／1TB SSD

體積／重量：321.8×214.6×14.9mm／1.4kg

售價：$11,988

查詢：2516 3938

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com