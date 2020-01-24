省電超光QLED屏 電量近20小時

【明報專訊】留在家中工作，不代表工作時間縮短，反而可能更長。長時間對住電腦屏幕，屏幕質素也要選好一點。最近由Samsung推出的Galaxy Book Flex，便是其中一款廠方首度配置QLED屏幕的系列，推出13.3吋及15.6吋兩個版本，適合不同工種需要。採用QLED的好處之一，是最高亮度可達600nits，就算在明亮的陽光下也能看得清；加上QLED比一般屏幕更省電，使用時間接近20小時，全日工作都無問題。

支援S Pen 隔空控制減少接觸

除了屏幕質素好，Galaxy Book Flex亦是手提、平板電腦二合一的產品，亦支援S Pen。但更重要是機體對應Air Actions手勢操作，用家可在不接觸電腦的情况下，操作PowerPoint、Skype、Netflix、YouTube等軟件的部分功能，亦可配合動作遠距離調節播放或是控制音量，減少手指直接接觸屏幕或鍵盤的時間，進一步減少減染病毒風險。

■Galaxy Book Flex規格

顯示：13.3／15.6吋全高清QLED觸控式屏幕

處理器：第10代Intel Core i5*或Intel Core i7

最高記憶體／容量：8GB*或16GB DDR4／512GB*或1TB SSD

體積：302.6×202.9×12.9mm*／355×227.2×14.9mm

重量：1.15kg*／1.57kg

售價：$13,480起

查詢：3698 4698

註：*只限13.3吋版本