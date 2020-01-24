250歲貝多芬 音樂接通未來

【明報專訊】今年要選一件全球文化盛事，大概會是貝多芬誕生250周年。

歐美及亞洲各地都有大大小小的慶祝活動和音樂會，香港當然不例外，鋼琴獨奏、交響樂、歌劇、音樂講座等。在貝多芬出生地德國將有1000場不同形式的文化活動，而焦點自然是其故鄉波恩，2020全年都是慶典，在音樂會以外，以貝多芬作為全球文化象徵開展的不同活動，嘗試回應當下世界。

《命運交響曲》、《月光奏鳴曲》、《歡樂頌》、《給愛麗絲》，是經典也是流行，傳頌200多年。貝多芬是產量極高的音樂家，1770年生於德國波恩，1827年終於奧地利維也納，數十年的音樂生涯創作了32首鋼琴奏鳴曲、16首弦樂四重奏、歌劇《費德里奧》及9首交響樂。生於音樂世家的貝多芬，小時候跟父親學習鋼琴，在維也納曾與莫扎特見面，後來跟海頓學習。少年時的貝多芬已經要掙錢養家，21歲後定居維也納，年近30歲時，聽覺開始出現問題，32歲時完全失聰，後期更被病魔纏身，孤獨而終。

最廣為流傳的古典樂

貝多芬的作品幾乎是當今最廣為流傳的古典音樂，柏林國立圖書館收藏的《第九交響曲》手稿，在2001年被列入聯合國教科文組織的世界記憶名錄。而來自《第九交響曲》第四段章節的《歡樂頌》更是歐盟的官方盟歌。波恩的貝多芬250周年慶祝活動，從去年12月已經展開，一直到今年12月。德國文化部長Monika Grütters提到：「貝多芬透過音樂傳達的自由與博愛精神，在今天就顯得更有意義。」以音樂作世界共通語言，傳遞貝多芬代表的精神外，整個慶祝活動的另一宗旨是探索古典音樂的未來。橫跨1年的活動以BTHVN2020作為標記，有點像辦奧運的城市，主辦希望將貝多芬的名字化成品牌，原來他在某些作品也會以這個簡寫作簽署。這5個英文字母引伸至5個主題，B是Bonn Cosmopolitan，T是Tonkünstler，即作曲家，H是Humanist，V是Visionary，N是Nature Lover。五大主題除了展示貝多芬的不同面向，也帶出很多有趣的活動計劃，連接當下社會。好像Nature Lover，因為貝多芬熱愛大自然，第六號交響曲《田園》便是歌頌大自然的美好。剛好聯合國氣候變化框架公約秘書處也是設在波恩，所以其中一個項目貝多芬「田園」計劃，便是與這個秘書處合作，邀請世界各地的藝術家以人類與大自然和諧作主題，拍攝視頻上傳至項目網頁，德國之聲將於2020年6月5日世界環境日播放關於該項目的紀錄片。

貝多芬也玩Twitter

古典音樂不一定屬於過去，以貝多芬之名連接新世代。去年12月，波恩文學館（The Literaturhaus Bonn）推出了BeethovenBot的推特計劃。就是貝多芬也玩Twitter，主要以他的書信和歷史記載的說話建立社交平台，帳號維持在這個慶祝年。另外也不少得新的創作，來自超過40個國家的作曲家，帶來250首為貝多芬而創作的鋼琴作品，將會錄製成CD或數碼下載形式。如果今年有機會到波恩，可以參與多媒體形式的貝多芬之旅，游走波恩，把貝多芬的足迹和故事帶回今天。重點的音樂會包括英國皇家愛樂樂團，著名指揮Simon Rattle與小提琴家Lisa Batiashvili的合作，還有委託作曲家譚盾以《第九號交響曲》為靈感創作《九歌》的世界首演。柏林愛樂樂團亦計劃在4月25日舉行24小時貝多芬馬拉松式演奏。

文：林喜兒

編輯：陳淑安

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