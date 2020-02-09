通識導賞：離棄港人是海洋公園「死因」？

【明報專訊】你上一次去海洋公園是什麼時候？

曾幾何時，海洋公園是香港人的公園，但是現在連香港人都不喜歡海洋公園，究竟問題出在哪裏？我們歸納出四大死因，而究其根本，致命傷始終是董事局的不濟。因此，外界質疑在不改組董事局的情况下，即使獲得港府注資106億「全新定位策略發展計劃」，是否能令海洋公園起死回生？

中文大學工商管理學院高級講師李兆波說，無庸置疑的是，如果海洋公園無法實行新計劃，必然會倒閉。

香港人，要不要再給海洋公園一次機會？

死因1：忘卻初心 忽視港人 票價貴

海洋公園在1977年開幕，陪伴香港人走過43年。海洋公園官網現時可供查閱、歷史最久遠的一份年報是2001至2002年度，翻看這近20年海洋公園經營方針與業績變化，難免令人唏噓。

2002年時任海洋公園主席陳南祿寫道：「中國內地旅客固然為我們的長期增長提供強大的支持，但我們不應忘記，若欠缺本地市民的鼎力支持，海洋公園將無法取得任何成就。無論我們為未來的發展推行什麼改革，我們必定恪守承諾，繼續為本港家庭提供他們能夠負擔的娛樂消閒活動。」

年報宗旨刪去「香港市民」

這20年不變的是，每一份年報開首都列明宗旨，但卻見證着管理層漸漸失去了服務香港市民和提供合理收費的初心。2001至2002年報宗旨：「為香港市民及外地旅客提供娛樂及教育並重的全新感受……海洋公園致力維持財政穩健，以合理的收費，為大眾提供多元化的康樂活動。」

到了2004至2005年報，宗旨沒有了「香港市民」四字，變成「為遊客締造兼具娛樂、教育的難忘經歷」。2009至2010年報，宗旨也刪了「合理收費」，變成「我們的目的是維持財政穩健、同時致力提供高水平的安全和運作、動物護理、產品、和服務」。

到底發生什麼事？2001至2002年度海洋公園入場人次338萬，雖然當年內地遊客人數急增47% ，但仍以本地人和海外旅客為主；2003年香港經歷SARS，海洋公園2002至2003年度入場人次跌至296萬。

2004年中國遊客突破一半

盛智文在2003年7月接過燙手山芋，接替陳南祿擔任主席。同年內地開放港澳個人遊，即自由行，2003至2004年度，海洋公園入場人次回升至370萬，內地遊客數目首次突破一半。海洋公園自此似乎改變營運方針，將目標旅客轉移為內地旅客。

票價方面，2002年成人票價為165元。盛智文任主席的11年間加價5次，2013年9月以營運開支上升為理由，成人收費加至320元。孔令成自2014年7月任主席至今，年年加價，現時成人門票索價498元。

死因2：落錯注在內地廉價團

票價貴、內地人多，令香港人不太想到海洋公園遊玩的最主要原因。李兆波亦認為票價太貴，但他提醒其實大部分遊客並非付正價，以海洋公園2018至2019年度入場人次570萬、收入17.3億元計，人均收入只是304元，較香港迪士尼的人均收入899元低得多。「因為好多入場的內地旅行團是支付好平的票價。」

他說海洋公園錯在落重注在內地廉價旅行團，一來這些旅行團團費低，要求海洋公園壓低票價才帶團入場；二來團員逗留時間不長，因為行程緊迫，無法帶動餐飲或消費收入；三來是趕客，影響本地或外地遊客的遊園體驗。

死因3：機動遊戲欠新鮮感

海洋公園對上一次較大型的發展計劃，已是2006年獲香港政府和銀行貸款55.5億，將山下部分重新發展成為「海濱樂園」，山上部分擴建為「高峰樂園」。而在2015年動工的水上樂園，至今尚未竣工。

李兆波提到，全球首25位入場人次的主題公園中，和迪士尼有關的佔了12位，反映迪士尼品牌對入場人次有信心保證，即使不夠創新仍有一定捧場客。反之，海洋公園的機動遊戲沒有大主題，基本上和在別國玩過山車的體驗分別不大，一旦沒有新鮮感會大問題。

死因4：橫琴「海洋王國」搶客 四面受敵

2014年珠海橫琴的長隆海洋王國開幕更是海洋公園的一記重擊，「海洋公園以海洋為主題的模式曾經是ok的，因此橫琴才抄襲，現在橫琴又有地，又有政府支持，亦挖走了海洋公園一些人員。而海洋公園董事局當時又沒有盡早提出改革方案，令現在真的江河日下」。

而且，海洋公園面臨的是全球競爭，包括沖繩、大阪等以海洋為主題的公園，尚有新加坡、大阪等地的環球影城。「海洋公園定位究竟是什麼？我睇魚大可去別處，做保育又養不起你，遊樂設施不夠新和刺激，佢想點呢？兩頭唔到岸。」

致命傷：董事局不濟 應解散重組

比起宏觀問題，如珠海橫琴的長隆海洋王國開幕與中國經濟增長下滑等，李兆波更認為是海洋公園主席能力問題。「董事局是政府揀，2014年委任孔令成，他在業界的名聲和往績較以往的盛智文、陳南祿相差甚遠。他是盤谷銀行資深副總裁，但盤谷銀行在市場上又不是領頭，如果找一個國際大行，例如找王冬勝（匯豐行政總裁），大家條氣會順一些。我相信政府是有些mistake。」海洋公園現任副主席劉鳴煒亦為人詬病，「劉鳴煒可能有些叻仔的地方，但他在青年事務委員會，現在香港搞到一鑊泡，劉鳴煒在這些社會服務的貢獻能力方面是否有問題？」

現時海洋公園有19名董事局成員，迪士尼樂園則有11個。李兆波認為董事局成員太多，會拖慢效率和走錯方向，「就如行政會議成員不濟，導致今場反修例運動一樣，因此必須要解散或重組董事局」。孔令成和劉鳴煒自2014年擔任海洋公園正副主席，連續四年錄得虧損。海洋公園行政總裁李繩宗日前出席立法會透露公園只剩4億現金，預計足夠營運至今年底。

方案：

短期 以震撼折扣救亡

李兆波相信救亡行動，最重要是薄利多銷，「要震撼些，例如在日本每年1月和7月大減價，真的是全部半價，令全日本都有如像一田購物日的氣氛，海洋公園都可以嘗試推出半賣半送，起碼吸引入入場食飯先」。

此外，必須改變策略，轉為吸引高消費客群，亦可推行票價差異化，為香港人提供更多折扣。「例如香港人愈帶多些人入場，折扣愈多，總之整旺個場先。從年報來看，海洋公園多年的收入約16、17億，之前3年蝕2億幾；今年蝕了5億幾。意味着固定成本大概20億，因此整旺個場，起碼可以攤銷固定成本。」

長遠 改建歷奇區 加建新遊戲

海洋公園今年初提出，要求港府注資106億做「全新定位策略發展計劃」，計劃把公園重新發展成7個以歷險為主軸概念的體驗區，拆卸12個老化設施，包括「瘋狂過山車」和「滑浪飛船」，亦會取消海洋劇場。

李兆波說新計劃最正確的部分，是公園打算將入口改為更入的位置，開放入口外的餐飲部分，人們不用買票進場都可消費。「迪士尼都加入了更多餐飲服務，因為香港人喜歡出外食飯，而有免費泊車是好重要。其實海洋公園位置非常好，在金鐘搭多兩個站，因此是多一個選擇。」

此外，雖然不少人對拆卸「瘋狂過山車」感到可惜，但李指出新計劃將增建多部過山車，「瘋狂過山車曾經叱咤一時，過山車刺激在位處山邊，如像直接衝落海般。因此，新過山車會善用從山邊衝下海的優勢」。此外，新計劃會利用靠海的優勢，設真船設施到深水灣遊船河，亦會有園內單軌列車，如像迪士尼樂園小火車，不用步行就可遊覽園區。

「死過」一次 信多一次？

在1月20日討論撥款的立法會經濟事務發展委員會會議上，就連建制派議員都不贊成方案，說106億太貴。同時，自2015年動工的海洋公園水上樂園，至今尚未竣工，已花37億，比初時預計開支約23億多出14億。

究竟納稅人要如何相信今次注資不是一個無底深潭？要如何相信新計劃真的能夠令海洋公園起死回生？

李兆波說海洋公園其實已經「死過」一次，在2003年SARS之時已在倒閉邊緣，時任主席盛智文在2004至2005年報中亦說，「跟前有兩個方案，關閉公園或重新發展」。但隨後卻成功翻生，即使2005年香港迪士尼樂園開幕，海洋公園入場人次仍然屢創新高，2012至2013年達到770萬人次高峰。

如果拆卸海洋公園後亦只能用作建屋，建更多未必是給予香港人居住的房屋。香港人會否再相信多一次？

文//彭麗芳

圖 // 資料圖片

編輯 // 蔡曉彤

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