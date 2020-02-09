未來城市：自給率低 疫情下菜價浮動 糧食防線 本地菜做得到？

【明報專訊】農曆新年以來，菜價高踞不下，造成內地菜貴過本地菜的奇景，大量市民湧至農墟採購新鮮蔬菜。

有農夫表示「未見過咁多人」，這頭菜賣光，那頭就跑落田割菜，也有農夫單接單，需靠外援派菜。

似乎因為佔市場主流的內地菜價格浮動，長年自給率偏低的本地菜終於吐氣揚眉。

武漢肺炎在香港爆發，香港市民還沒搶到口罩，又忙於搶米搶廁紙，恐慌會否亦與本地沒有／沒足夠生產有關？

這次未知是否關乎疫情的菜價危機，又給吃菜的我們帶來什麼啟示？

菜價反常 與疫情有關？

農夫黃如榮兩星期以來忙個不停，在一趟車途中抽出時間受訪。他說，就本地菜需求而言，每年農曆新年過後理應是淡季，許多客戶出國旅行探親，留港的人新年期間要不吃得太飽，要不雪櫃有儲備要清掉，因應這段期間的需求降低，他的農場會事先調整供應，過年前盡可能將菜收割賣掉，讓塊田「可以唞吓」，菜不用留在田裏變老，農夫也可以趁機休息。「但今年客戶需求突然好大，基本上比慣常做開的數量多了最少五倍。」

土地正義聯盟幹事吳卓恆留意到近日菜價異常，「生菜、油麥菜$3至$4斤批發價，早幾日做緊$7至$8，甚至$10斤」。他指大陸農民工春節期間回鄉，還沒回到自己的工作崗位收菜、做運輸的時候，每年都有一段銜接時間因供應減少而價格上升，一般於春運回運後兩三日回復正常。而今年菜價似乎遲遲未回落，或與疫情有部分關係，包括農民工可能因為個別城市遭封關，未能返回農場，同時內地人對內地蔬菜的需求增加，或因疫情比平常搶購更多糧食，蔬菜價格自然上升。

依賴內地菜 港人奉旨心態

現時內地蔬菜供應佔本地消耗量逾九成。據食物安全中心資料顯示，香港的整體食物供應超過九成亦為進口食品。吳卓恆認為，與其討論數字和個別地區、省市比例，更應反省背後原因，「香港人怎樣的飲食習慣，令我們要如何不斷外求？」根據南方水土，夏天較適宜種植瓜豆類作物，不宜種根莖類，而人的體質本來亦適應「不時不食」，「但香港人太鍾意食菜心和芥蘭，全年都要食。先別說是不是大陸菜傾銷，你本身就想去找可以生產這些菜的地方供應。舉例說，寧夏菜心最多，就要去到寧夏咁遠」。

「而即使香港所有棄耕的農地復耕，蔬菜能有兩成至三成自給率。」吳卓恆指出本地農業的局限，是地產商收購囤積農地，令農地在面積不足的先天限制下，耕種的空間愈來愈小，「很多農田租期很短，只有一年三年，農夫種兩造已經要走了，怎可能有穩定產量呢？土地因素是最大和最阻礙入行的」。租期問題亦影響青農培訓，「培訓農夫最少要十年，才能訓練到高產能的階段。要有這樣的空間讓農夫成長，而不是給他種了兩三年之後就收回農地」。而即使全面復耕全港3000公頃的農田，因為與生產緊扣的銷售配套不足，他亦不覺樂觀，「邊有人耕？看不到前景，風險又大。過多三兩日，菜價正常了，本地菜為什麼值得供應？」

直銷與否 陷兩難

憂滯銷浪費 交菜統處「蝕住賣」

目前，本地菜農有部分不做直銷，而將菜交到菜站，依賴蔬菜統營處銷售。黃如榮指出，本地農場視乎運作模式決定銷售方式，部分農友高達90%靠菜統處賣菜，「舉例說，有些農友八十幾歲了，不會做直銷，就交去菜統（處），幾多蚊就幾多蚊」。而他經營的有機農場則只有約2%至3%經此銷售，原因之一是菜統處收菜的價錢很低，「狀况如何呢，有機菜直銷靠近$30至$40（斤），菜統可能只是$7至$8斤，本都拿不回。但蝕點解還是要賣？因為當自己賣不去，都要賣給它，拿回少少肥料的錢都好，農友都會這樣做。而且菜種出如果用來堆肥，心裏也會覺得浪費難過，反正自己用不到，不如當給菜統處捐出去啦，當益吓人算啦，很多都是這種心態」。

吳卓恆稱，市場同時批銷大量內地菜，兩地同行間無互通情報，會令本地農夫面臨無法預料的打擊：「有個具體例子，有個農夫文哥種枸杞，當大陸或者其他農場一直沒供應這種作物，他便可以拿到一個比較合理的價錢，可能$11、$12，但今年他只能拿到$5、$6。他收不到風，可能是大陸有人種了同一種，所以價錢很低，這不能預測的，對手下年種什麼也不知道。」農夫可能選擇「倒海」，將農作物直接傾倒田裏當綠肥使用。

直銷成本高 擺攤都要人手

直銷方式則包括落單送貨和顧客直接到農場或農墟購買。黃如榮的歐羅有機農場提供網上落單服務，客戶只需在晚上十時前網上填寫表單，按農場該星期出產的作物選擇，黃如榮即會在當晚整理訂單，半夜回覆電郵確定，再於翌日人手送貨。由於資源有限，農場共七位農夫需親自送貨，按訂單區域分配人手，乘搭交通工具將新鮮蔬菜送到客戶家中，「區域散就分多幾個農夫去不同區域不同農夫跑，一轉跑不完就跑多轉，每轉可能拿五袋八袋客戶菜，回到農田就再派第二轉」。星期初訂單一般較多，需要更多農夫出外派菜，周四五次才能更集中人手落田。近日訂單急增，而且屬突發情况，過去一周人手不足，農場只好請求熟絡客戶義工幫忙派菜。

「我們光顧農墟就很爽，其實農夫很慘。」吳卓恆說，農墟直銷要求農夫抽出整天工作時間，未必賣很多錢，「出兩個人的話，可能圍不到一日人工」。歐羅有機農場每逢周日都會安排農夫在中環、美孚、太和農墟擺賣，「每個農墟最少擺一至兩人，三個農墟就用了三至六個農夫，人手已經扯盡了。之前我們也放了西貢，但人手不夠，之後就無去。」

作物多樣性 添成本效益

吳卓恆指出，本地農夫若兼顧賣菜，為維持產品多樣性供顧客選擇，難以種植單一作物，「每樣種兩三行」，產能不會很高，因此即使餐廳希望與本地農夫直接從農田入貨，但由於難以提供穩定的全年產量，難以應付餐廳固定需要。黃如榮則稱，有機耕種本身就奉行維持「作物多樣性」原則，農夫需要種植不同品種，讓農田可以輪作和休耕，成本效益非常高，「種五十個品種，當你每星期都想供應這些項目給客戶時，你就要分，比如作物種植期三個月，如果每星期都要有，一個月有四個星期，四三一十二，即是這個品種我要種十二個批次，五十個品種就要將幅田分做六百份照顧，每次打理就要有六百份不同的照顧，複雜性多大？」

浮動揭示本地菜難題

上周中期，吳卓恆發現蔬菜批發價好像已大大回落，未敢肯定是否穩定的徵兆，他認為，即使最終菜價穩定說明未必與疫情有關，始終揭示一些根本危機，「外來鮮活食品的供應和價錢，我們自己市場是控制不到的，一來自由市場，二來，佢落幾多嚟，我哋就要食幾多。它傾銷時就可以做到價錢好低，佢不夠食，我們突然就貴很多」。

為應付始料不及的急增需求，如榮的農場趕緊將田裏成熟的菜都盡量先收割，而過年期間，他們已「一直追緊」，將休息的耕地復耕，「種多啲菜，可以落種的就拿拿臨落，有些菜的品種我們都做調節，盡量落可以快啲有收成的品種，比如落多了菜心苗、白菜苗，希望可割幼苗已經可以應市，頂一頂住先。原先我哋未曾打算落莧菜住，我們一般三月才做，但因為二十多天就有菜收，這些項目現在就開始做了」。

本地菜作為防線

吳卓恆認為這次菜價浮動正好提醒香港人，本土農業若能夠做到某程度的基本供應，菜價上升則不會像這次浮誇，「郁動可能在$5至$10內，不會無端由$10三份變成$50一份。來路貨都要和本地菜競爭，你賣$50，要看看有沒有人買」。他指即使全面復耕農地，香港的蔬菜自給率只有兩成至三成，也可以換個說法，「可以這樣說，如果將所有棄耕的農地復耕，我們就可以有兩成至三成自給率了！兩成至三成對市場的影響其實好大」。他認為本地農產品即使永遠不能成主流，始終可以肩負「防線」的重要角色，「最後，香港的糧食真的可能不足時，有本地的生產，就可以有一個基本的穩定供應」。

黃如榮亦認同本地農夫的角色不是與內地比併，因為兩地人工和政府投放的資源懸殊，但香港人對本地農作物有一定需求，因此始終存在一定競爭力。同時，要令本地農業可以持續發展，在開源節流上，他在思考應用不同商業模式提升作物的價值，「一棵菜可以賣得幾錢？五蚊十蚊畀盡你了，但我們種一棵菜的成本講緊十蚊二十蚊，你種多幾多棵，將產能提升不容易的」。他的農場嘗試以不同方式實行co-farming、co-selling和co-building概念，訓練自己的見習農夫，亦將在村內進行協作耕種，一起做銷售，「現在我們在賣直銷有機菜，遲點我派菜不止派自己農場的，旁邊協作的農場我們也會幫忙派，這些銷售效果，這些互動，就可以將大家的整體成本和運作提升」。

讓農作物說這季節應吃什麼

吳卓恆認為要繼續令本地農業得以發展，除了土地問題，也要多給這個產業的人希望，更要令消費者有信心買本地菜。「我們在Green Objects（本地農產及農業活動分享區）做過統計，問大家最想在哪裏買到本地菜？大家都說街市，說的是元朗街市要有，天水圍要有，沙田又要有那種」。超市等單一銷售平台除了增加農夫需背負的巨大風險，也不健康地令市場由消費者主導。他設想由漁農自然護理署管理售賣本地菜的街市，蔬菜和魚類統營處、菜聯社協辦，改變由消費者主導市場的模式，讓本地農作物告訴消費者，這個季節應該吃什麼。

文 // 潘曉彤

圖 // 馬寶寶社區農場、受訪者提供、資料圖片

編輯 // 劉子斌

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