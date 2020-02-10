三人談：不老秘訣：每天游45分鐘自由式

駕輕就熟——每件旗袍需要手縫和車縫的工夫約各佔一半，梁朗光用起針黹來，仍然駕輕就熟，足證他「眼明手快」。（李紹昌攝）

不言休——踏入86歲，梁朗光（左）仍樂於每周工作6天縫製旗袍。比起以往與伙記共事，他自言獨立工作更得心應手，自己包辦每個工序，成品更完美。（李紹昌攝）

【明報專訊】梁朗光年至86歲仍然敬業樂業，視裁縫事業為終身興趣，需要一副健康軀幹，才能勝任這份講求精神、眼力、手工、常需低頭彎腰工作。他笑言自己「眼都算叻，只有輕微老花，從沒做過（白內障）手術」。原來他自年輕時培養的游泳習慣，一直維持至今。除冬天外，每天開工前他都會到泳池游泳，鍛煉身體。

人生下半埸，健康危機陸續出現，且聽梁朗光、梁萬福及馬傑偉3人如何以運動迎接老年。

梁：梁萬福

馬：馬傑偉

光：梁朗光

光：我後生時已有游水習慣，多年來沒停過。每朝早游45分鐘自由式，到11月天氣轉冷才不游。

無重狀態運動 免肌肉勞損

福：你是全靠游泳才頂得順（長時期的工作）。在無重狀態游泳，肌肉不會勞損，亦可令肌肉放鬆及加強，而且自由式練習核心肌肉就更好。梁師傅到80多歲仍很productive，他的腰骨其實彎了很久，是最近才有點痛症，狀况已算不錯。

馬：現在人類壽命延長，如果年輕時不理（健康），（老了）又唔死得，到了60至80歲，可否好fit地享受人生last quarter？60歲後保持運動、保持自己機能是要多推廣的概念。我每星期行一次山，每天晚飯後會散步一個多至兩小時，順道和女兒聊聊天。

福：我做gym，專做核心肌肉訓練，每星期做一次，每次一小時。由私人教練訓練，有人監督效果好很多。

馬：我應該學你，因為單單行山訓練不了肌肉，現在我已經覺得有肌肉流失了，直情感到（肌肉）縮小。

福：50多歲後肌肉會開始流失，所以行山之餘也要多做負重運動。