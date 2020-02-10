新耆事：開卷抗疫 打好身心抵抗力

《老年的意義：我和那些老人共處的一年》（網上圖片）

【明報專訊】武漢肺炎肆虐的當下，抵抗力較弱的長者想遠離危險，不妨多留在家中休養生息，做做簡易運動，又或閱讀增值自己，以下推介兩本新讀物，對身體以至心靈也有裨益。

1. 《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》

有關武漢肺炎的謬誤滿天飛，要回歸理性抗疫，正需要從知識入手，拆解錯誤解讀。本書由廣東省疾病預防控制中心及萬里機構編輯委員會編著，分為常識篇、症狀篇、預防篇和謬誤篇4部分，以問答形式深入淺出介紹新型冠狀病毒，並講解防護措施及日常保健方法。讀本在全港逾400處免費派發，包括三聯書店、中華書局、商務印書館、救世軍等機構，亦可於網上免費閱覽。

電子版：qrcode.orangenews.hk/books/20200126

2. 《老年的意義：我和那些老人共處的一年》

作者是《紐約時報》記者，花了一年貼身採訪6個逾85歲的紐約長者，敲問人到老年，身體機能衰退，是否還值得活着？如何自在地活出美好人生？受訪者來自不同階層，包括經濟拮据卻想活到110歲的二戰老兵、在護理之家找到人生第二摯愛的女士等。這6個老人的人生智慧，也為需要照顧年邁母親的作者，帶來不一樣的啟發。

作者：約翰．利蘭（John Leland）

譯者：周沛郁

出版社：如果出版

整理：宋霖鈴