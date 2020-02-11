經濟之選：普通坐廁加智能板 價錢較實惠

智能廁板——在傳統坐廁上安裝智能廁板，同樣提供各種智能功能，而且價格較經濟。（黃志東攝）

【明報專訊】坊間有不同品牌智能坐廁選擇，具品質保證的售價約2萬元起，在原有坐廁上加裝智能廁板，同樣具備清洗身體、調校水溫、加熱坐圈、暖風烘乾、自動清洗噴嘴等功能，價格較為經濟，約4000元至1萬餘元不等。

智能廁板專門店SMART TOILET技術顧問蘇子鈞表示，基本上任何坐廁也能安裝智能廁板，但選購時要留意廁板形狀是否跟坐廁形狀配合。

智能坐廁一般是由陶瓷坐廁及智能廁板組合而成，蘇子鈞說：「像電腦砌機，可自選主機板、顯示卡等等，有些人會選擇心儀的智能廁板，再購買一個高質量坐廁，二合為一結合成智能坐廁。」

智能坐廁和傳統坐廁加智能廁板，兩者主要分別在於，前者冲水及清洗身體用的是自來水；後者清洗身體用自來水，冲水則沿用鹹水，並需要手動冲廁。

選擇智能廁板，除了要考慮功能、性價比、形狀等因素，安全度亦十分重要。去年上海市市場監督管理局測試28款網購而來的智能廁板，價錢由1000至4000多港元不等，發現當中有四成不合格，除了因結構不符合標準，部分因對觸及帶電部件的防護不達標被評為不合格，或會令用家觸電。

宜選內部設防水保護廁板

蘇子鈞表示：「香港天氣潮濕，加上企缸或浴缸通常設在坐廁旁，智能廁板容易受潮，如濕氣滲入內部，有可能使電子線路失靈、短路，甚至漏電，所以選購智能廁板時，要確保廁板內部的電子線路有做防水保護。此外，部分款式具濾水功能，能確保清洗身體的水乾淨清潔。」

蘇子鈞提醒市民不要購買水貨，因沒保養，萬一機件故障，要花一筆維修費用。選購行貨時亦要留意品牌提供的保養期長短、上門檢查費用、保養零件種類等，「因為不同品牌差異甚大，購買前宜先了解清楚」。