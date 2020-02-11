老鼠大平反 聰明夠義氣

門牙不斷生長——老鼠上下顎各有一對不斷生長的門牙（紅圈示），故需要經常磨牙，圖為板齒鼠門牙。（歐慧兒攝）

【明報專訊】「鼠」不簡單！老鼠不但懂得探測地雷、記憶迷宮逃生路線，更是游泳健將，一口氣可游1.5公里，連續「踩水」3天！漁農自然護理署自然護理主任徐咏之更表示：「其實老鼠好鍾意乾淨！」怎麼與大眾認識的老鼠大相逕庭？踏入鼠年，不妨多認識這在十二生肖中排行第一的小動物吧！

在大部分城市人腦海中，老鼠只有神憎鬼厭的坑渠老鼠一種，其實不然。老鼠屬齧齒目鼠科，乃哺乳動物中物種數量最多的一科。漁農自然護理署自然護理主任（生物多樣性）徐咏之（Wing）於2012年起負責研究本港郊野的小型哺乳動物，野生老鼠屬其中一項。Wing表示，根據2018年數據，全球有6500種哺乳類動物，當中834種屬於鼠科，除了南極，全世界所有生境包括凍原及沙漠都能找到老鼠。

本港共有9種老鼠，除卻3種生活在城市的「城市老鼠」（小家鼠、褐家鼠、屋頂鼠），另外6種屬野生老鼠（又稱野鼠），包括針毛鼠、印支林鼠、板齒鼠、田鼷鼠、黃毛鼠及黃胸鼠，當中針毛鼠及印支林鼠屬本地原生物種，而板齒鼠的體型最大，不連尾巴身長可達35厘米。

1年不磨牙 門牙可長至14厘米

齧齒目動物有一共通特徵，就是上下顎各有一對不斷生長的門牙，擁有可愛形象的松鼠、「水豚君」均屬齧齒目，是老鼠的近親。「所以老鼠要靠咬噬一些硬物磨牙，才能如常進食、咬合。有研究顯示，如果老鼠不磨牙1年，門牙可長至14厘米。」Wing說。

老鼠鼻尖、眼圓、耳大，擁有一條幫助平衡、調節體溫的長尾巴。當中最出色的技能是嗅覺及頭腦，令牠在軍事及科研上成為人類的小幫手。Wing舉例，柬埔寨有組織訓練老鼠（Gambian Giant Rat）協助探測地雷，「牠們能嗅到地面下50厘米的地雷，好處是老鼠很輕，即使站立在地雷上都不會引爆」。

嗅地雷 記路線 泳術驚人

中國十二生肖的故事中，老鼠耍小聰明，依附勤勞的老牛背上，結果被玉皇大帝封為第一名生肖。現實中，老鼠同樣聰明。Wing分享，曾有科學家將老鼠放置在迷宮中，牠們不但懂得尋找出路，更能記憶路線，當再身處同一迷宮，會用相同路線逃生。「若路線被封，牠們又懂變通走另一條路。亦有研究顯示老鼠在解決問題上比人類表現更好。在同一個考驗記憶的情境裏，人會複雜化，老鼠憑直覺、pattern learning就解決了問題。」此外，老鼠雖屬哺乳類動物，可是泳術高超。Wing說有研究顯示一隻老鼠可一口氣游泳1.5公里，更能連續「踩水」3天，耐力過人。

愛乾淨 拯救受困同伴

平日常看見老鼠沿建築物牆邊、街道的水渠邊行走，鬼鬼祟祟，原來這有助牠們感應環境，更易行走，「就如人類沿着牆邊、倚着扶手行路一樣，較有方向及安全感」。Wing又破除大眾對老鼠的誤解，指城市老鼠常在溝渠、潮濕的街道出沒，固然骯髒，但野生老鼠卻愛清潔，「牠們常常梳理自己的毛髮，亦會幫同伴梳毛」。老鼠屬群居動物，有研究曾將兩隻老鼠分開，一隻被困，另一隻會想盡辦法拯救同伴，亦會特意減少食量，把食物預留給被困同伴。平日，老鼠和老鼠之間是靠人類耳朵聽不到的超聲波溝通，包括發出警報、傳送食物信息、求偶等。

一日20餐 日夜為口奔馳

覺得老鼠好像整天為口奔馳，十分忙碌嗎？原來牠們的新陳代謝率十分高，一天需要進食15至20餐才能維持生命，所以扣除休息時間，接近整天都在尋找食物、進食。Wing表示，老鼠屬草食、雜食性動物，以果實、花、葉、堅果、植物根部、小昆蟲為主要食物。基本上所有捕獵者如野貓、野狗、猛禽、蛇等都是其天敵，對平衡生態十分重要。「老鼠會吃植物，而動物會吃老鼠，老鼠成為轉化、傳輸植物能量的中介。而這些捕獵者是不會吃植物的，如果沒有老鼠，自然界會少了一個主要食物來源。另外，齧齒目動物有儲存種子的習慣，會搬運和把種子埋在泥土下，間接幫助植物播種發芽。」

至於城市老鼠，其實本來也是生活在郊野的老鼠，但漸因人類活動、城市化而改變了習性。Wing解釋：「老鼠適應力強，一些品種本生活在接近城市的郊野，慢慢因城市發展習慣了市區、人類食物。經城市化的老鼠，過了許多代後就不能再到野外生活。」

文：歐慧兒

編輯：林曉慧

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