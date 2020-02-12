五行飲食存正氣 有益五臟 遠離疫癘

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐，街上人心惶惶，擔心身邊可能出現「隱形病人」，生怕被傳染甚至株連家人。除了戴口罩、洗手、消毒、搶購防護用品及糧食，我們只能眼睜睜看着確診數字天天上升？強調「治未病」的中醫如何理解及預防武漢肺炎？是次註冊中醫教路，從生活、飲食上加強身體的「正氣」，對抗邪魔疫症。

武漢肺炎雖是新型病毒，但對中醫而言，都屬於「疫癘」。註冊中醫盧肇聯說：「古今中外都有疫癘，例如天花、鼠疫、霍亂，以至流感、豬流感、武漢肺炎，共通點都是傳播迅速、傳染性強、病情嚴重、致病死亡率高。」處理疫癘一向棘手，盧肇聯指：「除了面對新型疾病，因同時有大量感染人數，症狀發展迅速、致命率高，除了是對醫生、醫療技術的考驗，還涉及政府政策反應是否及時、公共衛生管理，以及民眾衛生意識等等，是一整個社會的事。」

疫癘自古殺傷力強，盧肇聯說起東漢末年有一名醫師張仲景，他一家200餘人的家族，在不到10年之內有三分之二人因疫症而死亡。「面對瘟疫肆虐，張仲景內心十分悲憤。他痛恨統治者的腐敗，將百姓推入水深火熱之中，令很多老百姓死亡，屍橫遍野。後來他立志潛心研究方藥，對付當時稱為『傷寒』的傳染病，著了中醫四大經典之一《傷寒雜病論》。」

5招壯大正氣 抵抗外邪

面對疫癘，雖感染者眾，但總有人不受感染，到底是什麼原因？盧肇聯說：「根據《黃帝內經》記載，『正氣存內，邪不可干』，因為他們正氣充足存於體內，能有效抵抗外邪，邪氣就不能干擾他們。」正氣猶如西醫所講的抵抗力，抵抗力強，打敗細菌、病毒而沒有發病。中醫沒有病毒、病菌之分，凡使人生病的東西都是「外邪」，新型冠狀病毒亦是邪氣的一種。

如何在疫症蔓延時壯大正氣以自保？注意以下5項要點：

1. 減社交接觸 避免人群聚集

中醫體系中也有跟「隔離」類似的概念，盧肇聯說：「所謂『虛邪賊風，避之有時』，即避開致病因素。例如避免到街上人多的地方，因可能有潛伏的患者；又如辦公室座位對着風口位，也應避開該位置，或作適當調整，避免生病；人多觸摸過的地方，很大可能有殘留的病毒，亦應盡量避免接觸，或在接觸過後盡快洗手。」而一旦自己不幸感染疾病，亦應該作隔離，避免接觸別人，以免將病毒傳播。

2. 忌亂試偏方 按體質進食補肺氣

人人都在叩問抗炎秘方，坊間不斷流傳各種來歷不明的藥方，是否一試無妨？註冊中醫麥超常認為不能亂試：「那些藥方的性質不是偏寒就是偏熱，不是人人適合。體質燥熱人士若服用了偏熱的藥方，會火上加油；寒性體質人士誤服性質寒涼的清熱藥方，反而清走正氣，肺氣更弱，更易受感染。」2003年SARS時期，他便有體質偏寒的友人盲目服用板藍根抗病，寒上加寒，連續服用兩天便頭暈，抵抗力反而變弱。

他推介以下3種性質偏平性的藥材，不寒不燥，有助補肺氣，適合多數人的體質。「中醫認為，所有外感病皆先入肺，所以加強肺氣功能尤其重要。不過以下藥材不宜時常服用，而若不了解自身體質，宜向註冊中醫查詢。」

五指毛桃：性質較平和，可配合不同食材煲湯，例如防風、白朮。

黨參：微溫性，可配合不同食材煲湯，例如加雲苓、白朮煲湯，兼有健脾祛濕之效。

淮山：蒸煮後食用，或用以煲湯、粥或放在白飯上蒸煮，新鮮淮山與乾淮山作用一樣，如使用新鮮淮山，需把用量增加大約兩至三倍，才達至相若功效。

除中藥材外，食物都有分不同性味（見主圖），同樣要配合自身體質作選擇，才能壯大正氣。麥超常解釋：「人的體質可分為很多種類，但為使一般人易於理解，可粗略按寒、熱分辨。寒性體質的人士須避開寒性的食物，熱性體質人士則要避開熱性食物，否則會傷身。在避開傷身食物的大原則下保持均衡飲食，便可達至身體的平衡。」

3. 減少外食 避免煎炸凍食

由於周圍皆有可能埋伏隱形患者，麥超常建議減少外食次數。「堂食時，客人會脫下口罩進食，一旦客人、員工之中有隱形帶菌者，傳播病毒的風險便會較高，若廚師受感染又沒有戴上口罩，食物上亦有可能殘留病毒飛沫。當年豬流感在墨西哥爆發時，當地食肆禁止堂食，只限外賣，減少人群聚集，有助疫情控制。」而購買熟食外賣後，回家後再經翻煮，亦會較為安全。

此外，此時宜減少吃煎炸食物，因會引致喉乾、口腔黏膜水分減少，增加受感染的風險。「戒凍飲、生冷食物及肥膩食物亦很重要，這些食物均會傷脾胃，從而影響肺功能，削弱抵抗力。」

4. 過度恐慌削抵抗力 勿盲搶物資

近日不少市民紛紛到超市搶購米糧、罐頭、廁紙、清潔消毒用品，又因口罩短缺，通宵達旦排隊購買。

麥超常認為，這些都是恐慌的表現，「恐慌的心理會影響身體的正氣，削弱抵抗力。因負面的情緒可導致肝鬱，出現脾虛，從而影響吸收，令身體更差」。他不建議排隊買口罩，一來附近可能潛伏隱形患者，而且捱更抵夜、吹風容易引致感冒，得不償失。恐慌過度亦令不少人為求安心而亂試偏方，或盲目追求貴價的補身藥材，若體質不適合服用，反令身體更差。

5. 晚上11時半前睡覺

中醫認為晚上9時是最理想的睡眠時間，因當時「三焦經」當值，三焦為大腑會影響其他臟腑（如心、肝、脾、肺、腎），如能在這段時間睡覺，五臟六腑便能得到最佳的調養和休息，對身體十分有益。但因現代人的生活習慣或因下班時間較遲，往往很難做到，故麥超常建議最遲在11時半前睡覺。

文：吳穎湘

編輯：梁小玲

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