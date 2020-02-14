職場News：環保多功能工作間 隔離噪音干擾

【明報專訊】舊式辦公室佈局，總是一張張電腦枱密密麻麻地佔滿公司大部分空間，旁邊則是一排老闆房和會議室；但對不少新型中小企來說，這些傳統辦公室空間設計並不符合他們對流動工作的需要。Michael Young Studio設計工作室最近和建築產品服務公司JEB Group合作，推出名為The Cabin的創新改革開放式工作空間。

The Cabin最多能容納6個人，既是私人工作間，也是會議室或休息放鬆的多功能空間。設計用上聲學降噪吸音材料，當用戶進入工作室，將遠離噪音污染和外部干擾。The Cabin提供適當的空氣流通條件，地板通風系統讓氣流無聲進入，6個風扇安裝在天花板上，將空氣推出。

坊間類近的工作空間設計產品也有不少，The Cabin的優勝之處在於其選材：工作室的外牆選用Michael Young訂定的圖案EchoPanel，在澳洲以回收PET瓶製成；內部的桌子則用上100%可回收的稻殼纖維和Formica製作；地板選用的劍麻是一種結實的天然纖維，耐用且環保。The Cabin的設計在滿足新型辦公室的需要同時，亦減少建築材料對地球環境的污染，為環保出一分力。

查詢：2520 2839

整理：Tung Cheung