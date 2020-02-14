沙發薯：飛上太空笑一笑

【明報專訊】原本以為香港人終可以在農曆新年抖抖，怎知武漢肺炎又令香港踏入另一個危機。不宜出街，煲劇自然是明智之選。不過，揀劇切記小心，盡可能避免太接近現實的劇情，不然得不到安慰之餘，更會觸景傷情。

避開不看《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl），因為不想在電視都要看到隱瞞資訊，令人民受苦的害人政權。HBO的最新太空喜劇Avenue 5，反轉Star Trek等一眾sci fi太空電視電影設定，看似是逃避現實的好選擇，只有離地上太空的笑彈吧？那不如先看看以下的小小劇透。

故事講述太空郵輪Avenue 5因為一場意外而脫離軌道，短期度假一下子變成3年監禁。滯留在豪華郵輪上，應尚未算是世界末日？怎知金玉其外，敗絮其中，原來船長不是船長，真正那位早在意外中離世；現在由Hugh Laurie（House中飾Dr. House）飾演的船長原來只是被請回來的演員，目的只是擺出一個專業有型太空船船長的款，說盡模稜兩可、振奮人心的空洞領袖式說話，令乘客感到安心。

忽略專家意見 唱反調顯「威信」

另一邊廂其他航員原來一樣是假貨，只是為了滿足老闆貪靚需要而請回來的俊俏演員。什麼老闆才會只求視覺效果？當然是缺乏同理心的「典型」富豪，他懶理船上人安全，只顧自己生意；缺乏基本常識，經常忽略專家意見之餘，更喜歡與乘客唱反調，藉以突顯自己的威信。

工作人員沒有頭緒怎樣解決這次危機，全因他們實際上是一群烏合之眾，缺乏專業操守與道德而且經常犯上嚴重技術錯誤。每一個錯誤，小的令少數人喪命受傷，嚴重的則可令全船人一鑊熟。船員可吃喝玩樂，忘記清空屎渠，結果爆屎渠，太空上出現前所未見的「屎」河；整艘船則面臨中輻射毒的危機，因為屎渠的屎同時亦是保護太空船的保護膜。坐上一條這樣的船，乘客反抗沒作用，走也走不到，只能自求多福了。

Avenue 5由英國神枱級喜劇編劇Armando Iannucci創作，英美兩地經典的政治喜劇Veep（美）與The Thick of It（英）均出自他手筆，他最近的作品是電影The Death of Stalin，同樣是政治喜劇。所以此劇劇情雖是純屬虛構，但其實內容暗地裏極具政治性，盡在冷嘲熱諷政客與商人的無賴與無能。

劇集播出後口碑一般，但個人認為其實仍然有不少精彩之處。首先Hugh Laurie飾演一個扮美國人的英國演員，十分meta，單是這點已經可令一眾看House長大的電視迷滿足。另外來自近年其中一最出色喜劇This Country的演員Daisy May Cooper亦有份出演，她在第四集中送上爆笑演出。劇集最精彩的地方當然亦要數由經典英國演員Rebecca Front飾演的乘客Karen Kelly的部分。「發國難財」的Karen表面上為乘客爭取福利，但實質上已被船公司收買，吃兩家茶禮。乞人憎，卻依然十分好笑，這正是其出色之處。

若然嫌Avenue 5的幽默太dry，太政治化，那或者可以試試Apple TV+的Mythic Quest: Raven's Banquet，同樣與遊戲、科幻有關。此劇由長壽處境喜劇It's Always Sunny in Philadelphia的班底創作，所以有一貫美式處境劇的笑料。這個時勢，要笑多一點。

文：陳Damon（chandamon.com）