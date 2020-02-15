e貼士：清潔濾網用吸塵機 水洗反惹菌

【明報專訊】不少人為保障家人健康，都入手具過濾及殺菌功能的空氣淨化機，但實際使用時，應該放在什麼地方？濾網是否要勤加更換？想用得其所，信興科技有限公司營業經理譚釗榮（Lawrence）講解應如何使用空氣淨化機。

1.擺近門口還是房內？

日本人為了減少花粉在室內散播，會將空氣淨化機放在近門口位置，但Lawrence指由於細菌、病毒的體積較細，需要更多時間才能過濾或殺滅，所以要真正有效殺死它們，最好是放置在家中長時間停留的地方來淨化空氣，例如客廳或睡房，成效較放在門口附近更好。

2.不停更換濾網？

有人以為不停更換濾網更好，但Lawrence表示濾網一般有效期為6個月，過早更換對過濾能力並沒有太大幫助。如果想濾網保持效能，建議每隔兩個月用吸塵機清理濾網即可；但切記不能用水清洗，因為此舉反而令濾網上佈滿細菌，減低效用。

3.空氣淨化機「跟身」？

家中只有一部空氣淨化機的話，很多人以為人在什麼位置，空氣淨化機便放在什麼位置就最好，不過Lawrence解釋以客廳移動至睡房為例，最佳做法應是在入睡房前半小時，先將空氣淨化機移至睡房，將房內空氣淨化，效果比機器「跟身」更好。