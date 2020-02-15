知多啲：查找消息來源 細看專家意見

【明報專訊】由《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）所經營的網站Politifact.com，專門用以fact-check政治人物的演講及受訪內容，2009年便憑美國大選的事實查證工作，獲得普立茲全國報道獎。網站總編輯Angie Drobnic Holan列出fact-check的7大要點，可供讀者參考。

1. 查問散播消息的人士，詢問其消息來源

2. 檢視有否其他人士較早前已fact-check有關消息

3. 在網上搜尋器蒐集資料時，宜使用多元字眼，增加搜查的成功率。假設正在查找有關氣候轉變的消息時，可使用「全球暖化」、「碳排放」等字眼

4. 若fact-check項目涉及商業數據時，可考慮到公共圖書館查找電子資料庫。現時本港公共圖書館設有中國企業、公司及產品數據庫，收錄近16萬家內地企業資料，包括註冊資金、員工數目、聯絡途徑等

5. 詢問不同範疇的專家意見

6. 如要查找古典引語或專業用詞解釋，可由網絡書店入手，如Amazon網站設有search inside the book功能，讓人們能快速獲得書中線索

7. 完成以上步驟後，先稍作休息，詢問自己3大問題：「我有沒有漏看哪些資訊？我還要找何人求證？我還要考慮什麼角度？」