對抗手段：資訊封閉 謠言可逼出真相？

傳言的威力在於可真可假。在消息封鎖的地方，人民能憑傳言，獲取更多資訊。（metamorworks@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】謠言這兩個字，帶負面意味，但放諸消息封鎖，資訊不能自由傳播的地方，謠言即化身為對抗手段，催逼真相。

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，內地的資訊不能自由傳播，由2003年SARS、2008年汶川大地震，以至近年的天津大爆炸，每逢社會出現危機時，中央政府多會控制資訊。他以是次新型冠狀病毒肺炎大爆發為例，早於去年12月，曾有8名人士率先透露疫情消息，但其後被當地警方以散播謠言為由查處。

封鎖消息 無法評估風險

他補充，以上封鎖消息的做法，不但令當地居民無法掌握充分資訊，亦令居民無法準確評估風險，不能及早預防感染，「官方延遲數星期才公布疫情，就有不少市民受感染。以武漢計，若能及早做好隔離及預防工作，或者不會好像現時般出現大爆發」。

清除謠言的手法，常見於攔截信息或刪掉社交平台帖文。9年前，傅景華創立「微博視野」計劃，追蹤逾10萬個內地社交平台微博的帳號，監察帳號有何內容遭刪除，並於網站中重新貼出，讓網民從中分析政府希望隱去及控制的資訊。

翻開「微博視野」網站，被刪去的內容林林總總，當中不少內容與已故「造謠者」眼科醫生李文亮有關，如「武漢政府欠李文亮醫生一個道歉。中國政府欠他一個道歉。難受。」、「為眾人抱薪者，卻凍斃於風雪」等。