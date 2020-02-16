疫情日記達人小朋 風暴中的薛丁格船艙

【明報專訊】今年他決定在武漢過年，還打算着關掉手機，過個寧靜的年。

「顯然搞錯了，這個前奏之後，更洶湧嚴峻的事態把整個武漢、湖北乃至中國拽進了漩渦裏」，「就像風暴裏尚能偏安的船，人困在艙裏不能外出」。

漫畫家小朋（化名）住在武昌一條村，風暴中心的邊緣，他以圖文記錄在風浪中接收各種消息與心情。

「2020.02.06」，「有個氣象預報員被捲入浪裏」，「這個最早發出風暴警示的人被裝進薛定諤（港譯：薛丁格）的船艙，在生和死、真和假之間起身又躺下」。

薛丁格的貓，生死來回的詭秘。

未來將有關於武漢肺炎的一段歷史，小朋所記2月6日當晚那場大浪，必定是對於所有曾身處漩渦的人非常深刻的一筆。

風起時，並不留神

「最開始還沒有外面的朋友在說那個事，是家裏的群、朋友的群在傳。」回想最初風起時，「像這種傳聞的話，一開始出來像小道消息，不是那麼容易確定」，小朋沒有對正在城市蔓延的新病毒格外留神，但也有長輩提及要以防萬一，這時大概是去年12月底。12月31日，武漢市衛健委公布近日多宗肺炎與華南海鮮批發市場（又稱華南海鮮城）有關，病例共27個，通告又稱「未發現明顯人傳人現象」。之後兩三天，他在朋友圈之間看到一張為華南海鮮城消毒的照片，「穿白色保護服，背着消毒藥水在噴」，「我們心裏認為或許跟以前一樣，能夠處理好」。

直至朋友從上海來到武漢相聚，戴上了口罩。

上海朋友來訪 始開始警覺

小朋在以蘋果為題的一輪接力創作中，以連環圖畫下朋友來訪的一節，切了橙和蘋果作招待，他們還研究戴着口罩怎麼吃東西。「他1月18號過來，出門前也一直在問我，武漢這邊嚴不嚴重，需不需要戴口罩，而他還是戴了。」面對面看着對方，「開始覺得這個事情需要警覺一點」。朋友出城路上已見路障，翌日1月23日，武漢封城。他畫與寫，「初二我們坐着電單車沿着XX路往南進市區，路上除了清潔工沒有行人，隔了幾分鐘才見一輛汽車孤零零地駛過，這是新冠肺炎疫情引起大眾警覺（20號）以來我們第三次出門，封城停運交通後第一次」。

在城的外圍 看城中新聞

凌晨兩點的封城公告，他說自己比起原本打算春節外遊或探親的人來說，挫敗感沒那麼大，「我們都覺得有點不可思議吧。年輕人熬夜或網絡信息追得緊一點，可以馬上知道這個情况，但像年紀大一點的人就不知道，一下子沒有辦法get到這個消息」，不過他的女友是當地人，說武漢人之間早前已流傳可能封城。

從地圖上看，XX路與華南海鮮城相隔17公里，車程約半小時。小朋困在城內，卻又身處核心外圍的邊上。他在電話裏說：「從1月18號到現在，我們出去購物一共去了四次，初一以前整個狀態還ok的，物價就是過年的物價，相對平時貴一些，但之後的情况就是整個物價有很大的上揚，還在可以接受的範圍內，但像新鮮的肉、蔬菜啊，的確比較難搶到。除非一早過去，或補倉的時候能夠馬上在那個地方，就能夠買到。」不過他住村中，附近有菜地，「相對來說就不在城市的循環裏面，所以我們在蔬菜這方面還算充足，焦慮感不像城裏面那麼大」，口罩、消毒酒精自然買不到，都靠家中庫存和網購。

但不是沒有任何焦慮。一些場景讓他心裏升起奇怪的感覺，例如走進超級市場時，毫無心理準備之下，「服務員拿着測溫槍，沒有事先提醒，就直接把槍伸進我的耳朵」，過些時再去，做法又不同了，服務員用酒精擦過探熱器的頭，也會向客人知會一聲，「整個情况是每一天都不一樣」。

很多人在微博求助

待在家中又是另一重憂慮，他的畫裏是發出「DING」一聲在震的手機，並寫：「這個手機在武漢的冬天裏不耐操，電池已經鼓脹，讓這個蘋果逐漸立體起來」。他看到什麼呢？「很多人在微博上求助，家裏的父母感染了、自己也感染了，希望能夠找到住院的機會，確診得到治療」，資訊無時無刻更新，「家人被隔離 16歲腦癱患者死亡」的新聞、「死者就近火化 女追運屍車喊媽媽」的片段，他看着難過着，追逐網絡上或新聞網的故事和消息，有時列為「謠言」被刪除，有時得到官方證實。問他如何調適情緒，他說出兩個辦法，「隔一天或半天再去看消息，不然心臟可能有點跟不上」；照顧身心，好好做菜，「換着花樣來做」，都變得重要。

愛恨交加的武漢

這個漫畫家老家在另一省，他2004年就到武漢讀書，之後待過上海3年，去年重回這個地方生活。你喜歡這裏嗎？「還挺喜歡的吧，愛恨交加。」恨從何來？「你要是來武漢，肯定知道這是一個很亂糟糟的地方，比較粗糙的地方」，我聽着「你要是來武漢」，忽然有種實在的感覺，新聞上的疫區也是個真實的城市，與一些人有真實的連結。所恨也是所愛吧？「欸。」小朋隨口應着，「我們都覺得這是一個龐克之城，做事情比較直接，你們也叫龐克是嗎？」武漢是大城市，但開銷比上海低，給他更大創作空間。

封城以後，「父母倒不是特別擔心我，這裏面的原因也很值得分析，不同的地理、不同的（信息）傳播途徑……」他卻會擔心父母，因為與父母同省的親戚有確診病例，「沒有直接跟我父母有接觸，但就那麼小一個城市，也會在當下全球化的時代，產生這樣的連結」。言談間，小朋有時會用上宏觀地反思生活的名詞，就如他談起同住的室友是一名建築工，此際手停口停，「反抗資本主義的時候，希望大家不去上班、不交房租，但在真實的狀况下，大家都不得不出門去，如現在的返工潮。有朋友會說怎麼不去火神山醫院幹活？工錢挺高的，但事實上要擔很大風險」。

大家都在尋求一種真相

人與人之間的爭論，他在當下亦感受到一點變化，「現在的狀况跟以前很不一樣，以前出現一些問題，不論在現實裏還是網絡上，總有人來跟你抬槓，就微小的細節爭論，這時候你就會感覺到問題被稀釋掉。但疫情發展到現在，爭論的確比較少，不是說沒有，而是說沒有抬槓，恰好大家都在尋求一種真相，一起去面對一些事情」。他認為疫情的嚴重，除了視乎病毒有多致命，「在防治過程裏面，社會跟家庭肯定會產生各種各樣的矛盾，原本這些矛盾可能不會造成太大問題，但在當下這個狀况就變得更麻煩。」例如社會氛圍之下隱藏的矛盾，「如果外出大家都不戴口罩，那你敢戴嗎？」當有人要撿別人用過或已受污染的口罩重用，又受怎樣的一股力量驅使？

社區自發組隊 搜羅物資、買菜

兩星期前，他家村口開始實行限制出入措施，用大垃圾鐵箱攔住入口，有人在測體溫、問話，因為村附近也出現確診個案了。小朋與同住女友跟室友談過就近的醫院聯絡方法，另外在公共交通停擺之後，每個區域仍有一些車輛在緊急時會出動，他們也準備好這些車輛的聯繫方式。以小朋所知，一些有車的朋友會「幾個一起去聯繫物資，把口罩、防護服送到醫院去、接送醫護上下班」；亦有因看音樂演出熟絡的一群人，組織成為救援隊，幫忙將病人送到醫院；還有小區居民會組一個買菜小隊，免卻每家每戶都要派人外出搜羅物資的煩惱。「這讓我看到有意思的方面」。

他有很重的自覺，住在邊緣的農村，沒準確掌握市中心的情况，多番強調只是說出從自身角度出發的所見所感。筆下船艙中的人，拿着望遠鏡在風暴中張望，城內外是距離，城與城又是更遠的距離。其實，你會覺得香港或在其他更遙遠地方的人，不明瞭武漢的情况，理解會出現很大落差，或覺得他們會有很多誤解嗎？「那肯定是不一樣的，但每個人看的事情雖然不一樣，但都可以算是某一種真實吧」，「這個問題本身有一定的不準確性在裏面」，「我們現在在家裏出不去了，很多事得通過網絡、確切的消息來源、跟更多人的討論，才能找到某一種辦法吧。所以實際上對我來說，不是內跟外（來劃分）」。他的圖文日記，記一場未完的大風暴，「是我作為自己的需要吧，本來是想能夠有一個出口，亦把事情記下來，免得以後我忘了。但裏面的表達還是經過修飾，我也想沒有那麼直接，能夠有一個空間做更多的事情。」他認為自己處於比較安全的位置，而且有朋友通過他了解當地事態，這樣的紀錄，同時在造一個窗口。

整個海面在翻滾

一組連環畫，從他決定在武漢過年開始，結尾是2月6日。

武漢市中心醫院李文亮醫生，先被指造謠，後染上病毒，6日晚上9時許，內地不同媒體都傳出他病逝的消息，沒多久醫院又發官方信息指他正在搶救，延至2月7日凌晨2時58分，院方宣布李文亮經「全力搶救無效」逝世。內地微信、微博等網絡平台都在熱烈討論事件，「那天晚上就是非常魔幻的一個場景」。

「後來我們學到一個詞，叫『情緒延宕』」，「大多數人的情緒被延後釋放出來」。但大眾對事情的感受，是不是只從一個時間點搬到另一點？他在漩渦裏有這樣的感受：「從9點半一直到半夜1、2點，這一段長時間，反而讓更多人有時間去反饋、去想這個事情，而不是突然地爆發。時間延續，形成不一樣的情况。」

「有一個夜晚，整個海面都在翻滾。有個氣象預報員被捲入浪裏。當晚朋友圈裏全部是關於他安危的消息，憤怒和悲痛在彌散在生根。這個最早發出風暴警示的人被裝進薛定諤的船艙，在生和死、真和假之間起身又躺下。打旗的人又被浪打下去了。」那一格圖畫，是船、風浪，與掉下去的人。

我好奇問，那晚消息未確定之間，眾人討論的是什麼？「討論……討論傅柯啊」，他說，「就說到此為止吧。」

文//曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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