靚士多啤梨 皮光飽滿梗青綠

淡雪呈櫻花色——淡雪（あわゆき）是近年爆紅的高質品種，呈櫻花色，由於難種植，價錢相對昂貴。味道富石榴味，果肉潤澤，呈煉奶色，中央微微爆開，種子偏紅色。最初由鹿兒島發售，但京都出品更具貴氣，高級市場多從京都進口。圖為特選級別。（鄧宗弘攝）

閃耀靜岡新星——閃耀（きらぴ香）是2015年在靜岡登記的品種，約3年前來港，挑戰紅頰的靜岡王牌地位。外形像巨大版的紅頰，果肉狀况和紅頰相若，不過肉質較軟，糖度約12，帶果香。由於是相對較新的品種，暫時較少農戶種植，貨源也較少。（鄧宗弘攝）

熊紅後起之秀——熊紅（ゆうべに）是熊本3至4年間「冒起」的新王牌，呈尖長形，顏色由紅色至淡紅色都有，糖度約13至14。果肉較硬身，外紅內白，果肉中央微微爆開。（鄧宗弘攝）

改良包裝——近年日本把士多啤梨的包裝，由上下兩層改為一層，撞爛或磨爛的損耗率由七成減至一成，品質更高。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情肆虐下，多吃營養豐富的食物，有助增強抵抗力。時令的士多啤梨，維他命C含量豐富，絕對是刻下的好選擇。不過，每粒士多啤梨的外形看起來差不多，究竟如何挑選出靚貨？請來水果達人傳授5個揀選秘訣，保證一學就識，外行也能變身專家，輕輕鬆鬆便挑選到高質士多啤梨。

一田百貨採購部高級經理廖偉光，擔任日本水果買手逾20年，對日本水果非常熟悉，士多啤梨也當然不例外。廖偉光先後從日本的福岡、熊本、靜岡、京都等地引入逾10個品種的士多啤梨，包括甜皇、夢之香、女峰、熊紅、紅頰、閃耀、讚岐姬、露之水滴、淡雪、古都華、白珍珠等，經驗豐富，自然有其挑選靚士多啤梨的秘訣。他口中的靚，原來是士多啤梨的外貌要「精神」。

果香強烈恐過熟 肉軟易壞

「要找一粒很『精神』的士多啤梨，第一，表面果皮要有光澤，最好像塑膠般反白光，有bling bling的感覺。」其次是整顆士多啤梨要飽滿，脹卜卜；第三，要留意表面有沒有傷痕，予人健康感覺；另外，還要注意頂部的葉梗，呈青綠色即代表新鮮；最後要留意顏色，如整顆士多啤梨由頂至底呈單一種顏色便代表熟透，即最好吃的狀態，食味最濃。「由於各個品種的顏色、體型、種子顏色和果肉狀態均不同，這些分別並不影響品質，因此不能以單一標準評定好壞，例如並非一定要全赤紅色就等於好，因為還有其他品種呈淡紅、胭脂紅、白色、櫻花色等等。」不過他提醒，如果嗅到太強烈的果香，代表士多啤梨已過熟，果肉會偏軟和易變壞。

新鮮表面有「毛」 甜度分3區

除了水果達人，我們也請教了日本農家，跟讀者分享挑選士多啤梨的心得。

位於東京成田機場附近的香取郡東庄町，當地有多個士多啤梨園，部分會局部對外開放，提供即摘即食活動，參加者可品嘗到稀有品種アイベリー（或稱「愛ベリー」），它們會在地面的田地種植而不設離地支架，甚少地區會用這種方法種植士多啤梨， 一般 15粒售價約2200日圓 （約155港元）。東庄町農戶代表、從事有機農作物配送服務「太陽之食卓」的佐藤正行補充，揀靚士多啤梨還要留意表面，有「毛」才代表新鮮。另外，士多啤梨的甜度分佈一般分3區（見右圖），上部（即最近葉梗的部分）少甜，中部甜些，下部最甜。有些品種的形狀怪異，但下部愈平愈闊，味道愈甜。

冲洗勿摘葉 免流失味道

每年12月至翌年3月是士多啤梨當造期。廖偉光表示，2月是選購士多啤梨的好時機，因為價格一般較相宜。原來日本在12月迎接聖誕節、寒假和新年的銷售黃金檔期，需求緊張，價錢因此上升；到1月中至2月價格回落，他認為是吃士多啤梨的理想日子。但到了3月，便要注意氣候對士多啤梨的影響，「士多啤梨對天氣環境很敏感，1至2月天氣較涼，日本和香港的溫差也相距不大，質素得以保持。但3月的日本仍然偏涼，氣溫徘徊約攝氏10多度，香港則已回暖至約20多度，兩地溫差變大；加上香港開始潮濕，日本士多啤梨運港後容易沾到水氣，易變壞，果肉會融，質素較差」。

廖偉光又指，愈甜的士多啤梨愈容易變壞，非常難保存，最理想是採摘後3至4天內食用。因此，港日兩位水果專家均認為買回家後應盡快吃。若放入雪櫃，宜放入蔬菜格，水分不容易流失，但也不宜放太久，最好當天吃掉。佐藤正行又稱，如果想製作士多啤梨果醬或醬汁，可在士多啤梨表面灑上少許砂糖，然後放進冰格保存。

至於清洗方面，廖偉光指日本的士多啤梨多採用「空中耕種方式」，即在離地的架子上採用合成土栽種，蟲害較少，較乾淨，買回家不一定要用鹽水冲洗，輕輕用清水冲洗一遍便行。

佐藤正行則提醒，記緊要連葉梗一起清洗，取下葉梗清洗的話，會流失營養和味道，而且水分流入果肉中會冲淡味道。

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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