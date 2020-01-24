Car：注入跑車基因 SUV更添辣味

【明報專訊】約3個月前，試駕了當時剛來港不久的奧迪（Audi）第二代Q3，當時測試的是配置1498c.c.引擎的入門型號，已覺得駕駛感比上一代有明顯的改進，筆者對此車頗有好感。最近廠方在港開售車系中最頂級的RS版本，作出了多方面性能提升，為這部身形適中的SUV添加了跑車基因，駕駛感變得極為熱血！

嚴格細分，第二代Q3車系中可再細分為車身線條較流線低矮的Q3 Sportback，今次來港的RS（Racing Sport）版本，便是配用了Sportback的車身，因此它的全名是RS Q3 Sportback。在其他市場，廠方同時發售RS Q3及RS Q3 Sportback，但在香港，暫時只得後者，因此需要特別澄清以免認錯車。個人認為，車身線條較流線的RS Q3 Sportback的確跟高性能形象較合襯，奧迪香港選擇引入此型號實在聰明。

高性能部門點石成金

在奧迪目前的SUV陣營中，有幸獲得廠方高性能部門Audi Sport點石成金提升整體性能的車系，只有推出不久的Q8及Q3。這兩款SUV車系都有提供RS頂級性能版本，至於其他奧迪SUV（即Q2、Q5及Q7）暫時就只有跑車元素略低一級的S版本，仍未加入「RS會」。由於SUV熱潮仍然持續，追捧的買家有增無減，因此產品多元化的確有利提升銷量，而且據說廠方極希望刺激RS高性能車款的銷售數字以回應同級對手（例如寶馬的BMW M及平治的AMG型號），故此在高性能車市場板塊中，車價相對容易負擔的「中小型SUV配RS」便成為重要的市場策略產品。

相比車身外形接近傳統SUV的Q3，Q3 Sportback的車頂下潛了45mm，令外觀顯得較為跑車化，在RS版本上更見到甚多明顯的專屬細節，例如菱角更分明的車身擾流組件、口徑更大的排氣喉、尺碼提升至20吋的黑色輪圈、噴成黑色的車側睹後鏡……這些細節拼湊起來，就為這部性能至上的城市SUV加入了更多「辣味」。

作為頂級高性能型號，驅動車子高速前進的引擎，重要程度遠比其他基本型號高，廠方為RS Q3 Sportback配置了一副排氣量為2480c.c.的直列5汽缸渦輪增壓引擎，可發出最大馬力400bhp及峰值扭力480Nm，在這副動力強勁的引擎驅動下，由靜止加速至時速100公里，所需時間只要4.5秒，至於極速，在出廠前被鎖定在250km/h，網上有外國車迷以電腦「解鎖」之後再試跑，發覺RS Q3 Sportback的最快車速可上調至約280km/h，以一部中小型SUV來說，實在是非常快的起跑及加速成績，甚至比好些身形細得多的房跑車還要快。

引擎聲沉厚如超跑

根據廠方提供資料，新一代RS Q3 Sportback的引擎比上代大幅減磅26kg，進一步改善工作效率及加速表現。不過這副5汽缸引擎除了動力極為充沛，更吸引人的是其運作時發出的聲線，在Audi Sport的調校及改用大口徑排氣喉後，踩下油門然後在車尾傳來的沉厚喉聲，有如在駕駛一部超級跑車；在公路上稍作催谷，隨住車速提升，引擎的運作聲變得尖銳亢奮，愈快愈動人。

提升快跑穩定感

SUV的車身始終比房跑車高聳，因此如何抑制在快跑轉彎時，車身出現的重心轉移以至不安定感，成為了這類高性能SUV首要解決的難題。RS Q3 Sportback採用前麥花臣支柱配後4連桿的跑車化的懸掛佈局，而且避震彈弓的高度設定比基本版的Q3矮10mm，有利進一步將車身重心下調，繼而改善轉彎時維持動態穩定；廠方同時為車子加入RS型號專用的漸進式轉向功能，令車子在應付不同車速、角度的轉彎動作時，能夠保持可靠貼地的路感，令駕駛者可以較輕鬆施展進取的駕駛風格。

另一項有利提升駕駛穩定程度的重要設備，就是奧迪其中一項最為車迷熟悉的quattro 4輪驅動系統。這套源自越野長途賽的動力輸出佈局，能夠將車子動力因應駕駛狀况輸出至4個車輪，令這部高性能SUV可以無時無刻盡力保持貼地感。廠方資料顯示，在RS Q3 Sportback身上的quattro系統，可以將85%引擎動力輸送至後輪，換言之，在極端或緊急的情况下，它可以將後輪抓地力提升至有如後輪驅動車般以穩住車尾動態─當然，駕駛高車身的SUV始終要比一般相對矮身的房車或跑車小心，肆意挑戰物理學極限或不顧後果地將車開得飛快，不要說Audi Sport，就算是NASA都幫唔到你呀！

■Audi RS Q3 Sportback規格

車型：5門5座位SUV

引擎：2480c.c.，直5，渦輪增壓

馬力：400hp/5850-7000rpm

扭力：480Nm/1950-5850rpm

傳動：7前速S tronic自動

驅動：4輪驅動

加速：0-100km/h，4.5秒

極速：250km/h（電子鎖定）

耗油：8.8L/100km（平均）

長闊高：4507×1851×1557mm

軸距：2680mm

車重：1775kg

售價：$845,000起

查詢：Audi Hong Kong 3465 0000

文：莊達民

編輯/王俊杰

美術/謝偉豪

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