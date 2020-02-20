Playboy女攝影師 拍下女性細膩性感

【明報專訊】作為香港唯一與美國成人雜誌Playboy合作的女攝影師，Ruby Law（羅子欣）對性感自有一番體會，認為女生的性感有很多層次，身材好只是入門，女生的頭髮、嘴唇和眉毛形狀等細微之處，也能帶出性感的信息。她透過鏡頭將這些感覺一一捕捉下來。

1. 你如何定義自己?

我是一個很硬頸的人，做了決定後便會堅持己見，即使不知能否成功，會否撞板，也不太理會和介意別人的意見。

2. 最喜歡哪種穿著風格?

能夠突顯身體線條美，帶點sexy的。露出來的地方不能多，如果我上身穿低胸裝，下身便會配長褲，如下身穿leggings突顯臀部線條，上身便會穿長袖衫，貫徹「露上不露下，露下不露上」的穿衣之道。

3. 為何會愛上攝影?

從小喜歡畫畫和視覺藝術，長大後更了解自己是個以視覺行先的人，不太喜歡文字和寫作，反而愛透過影像表達自己。大學時修讀marketing，畢業後也做了兩年相關工作，但都沒太大滿足感。那時常跟當時的男友出埠工作，拍下不少風景相，放在社交網站上得到不少好評，讓我增加自信，決心辭職，當上攝影師。

4. 最難忘的一次攝影工作經驗?

兩年前第一次為Playboy去峇里影editorial。那是我第一次幫美國雜誌影相，他們給我budget和主題「晚上的峇里」後，便讓我一個人帶着model飛到當地拍攝，給我很大的自由度。當時我租了一間villa，跟模特兒從黃昏影到夜晚，整個工作過程很有滿足感。

5. 為何特別鍾情影美女?

每個人也愛美女，但我更希望可以拍出像電影般的相片，充滿意境，讓大家能感受到相片中的氛圍。影相時，我會跟model描繪一些scenario，讓model用自己的emotion帶動相片的mood。

6. 女性和男性眼中的性感有什麼分別?

女性對性感的指標比男性高。一般男性覺得身材好便是性感，但對我來說這只是入門，我認為性感有很多level，我會留意女生更微細的地方，如頭髮、嘴唇和眉毛的形狀等，是否帶給我性感的感覺。

7. 最想找誰來當模特兒?

Margot Robbie。我覺得她演戲很不錯，也很美。會演戲的人感情豐富，擺post也特別好。

8. 你認為怎樣的女生才是美?

除了輪廓要美，也要獨特，可以是樣子很特別，或者是性格很特別。

9. 誰人對你最有啟發?

攝影方面，我喜歡Elliott Erwitt、Helmut Newton、Irving Penn及Steven Meisel，這幾位攝影師的人像作品情感都很到位。另外，荷李活男星Shia Labeouf惡搞「Just Do It」的短片，也啟發我追求自己的攝影夢。

10. 你覺得有什麼是被高估的?

高科技的攝影器材。我覺得影相時，用心才是最重要，自己也不是用最靚最名牌的攝影器材，反而愛於影相前多花時間跟模特兒溝通，用心了解對方，以拍出好作品。

■Profile

◆Ruby Law（羅子欣）

香港攝影師。英國University of Hertfordshire主修Marketing，畢業後返港在PR及Marketing公司工作，兩年後辭職，當上全職攝影師。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安