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小鴨單車鈴
文章日期：2020年02月20日
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（Dawn Hung攝）
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【明報專訊】小朋友沐浴用的趣致膠鴨，除了能浮水，還能發出「呷呷」叫聲。主打單車配件的德國品牌Liix，將這個發聲膠鴨化為單車鈴，以可愛叫聲作為「溫馨提示」，減去一般單車鈴的冷漠感覺。
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