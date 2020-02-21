沙發薯：睇電視學當差

【明報專訊】記得去年十一月初才寫過香港電台《頭條新聞》被建制派針對，當時筆者還呼籲同路人要努力守護這根代表香港言論自由的風中殘燭，怎料三個月後，《頭條》又被盯中。警務處長鄧炳強致函廣播處長梁家榮，投訴節目「多次隱喻警方積存大量抗疫裝備，與事實不符」、「完全漠視警方的抗炎工作和努力」云云。一日之後風水輪流轉，到鄧氏成為新聞人物，他與同袍出席明星足球隊飯敘被拍照拍片，片段見到他謙稱跟成龍學做警察，跟曾志偉《開心字典》學講說話，堂堂警隊一哥變成替影壇大老托腳擦鞋的茄喱啡。

如果看電視和電影能夠學有所成，相信一眾沙發薯都能成為全能專家。實不相瞞，在「反送中」運動之前，無綫在深夜重播《法證先鋒》系列，筆者因為想更了解法醫工作而報讀了兩個網上課程，但這並不代表本人看過電視讀過課程就成為出色的法醫（至於近期首播的《法證先鋒IV》，就忘記它吧，反正近大半年香港出現眾多不明死傷個案，至今法醫和政府鑑證人員仍然對之三緘其口，現在劇集再如何美化他們的形象都已經毫無意義）。同理，不少觀眾自小看無綫的武俠片長大，難道個個都懂降龍十八掌和萬佛朝宗？難道吳啟華做了三輯《妙手仁心》主角後真的懂得幫人開腦做手術？難道在警察學院拍片抗疫的警員，叫幾句「武漢加油」就真的會親自到武漢以身犯險？

90萬點擊率 獲逾20萬隻「手指公」

雖然鄧氏的過火演繹可能只是「畀面派對」的劇情需要，但如果說看電視可以學做香港警察，也不完全是荒謬之言。先不說王喜在《頭條》「驚方訊息」環節中的誇張演出，我們從新聞報道中看到的警察，不是在火炭駿洋邨外架設的帳篷內外行行企企伸伸懶腰，或是在青衣長康邨地下穿著整套高階防護裝備自拍，就是在美孚新邨指罵甚至襲擊保衛家園守護社區的居民。如果這些就是鄧炳強所說的「警方的抗炎工作」，那香港人就真的能夠藉着看電視學懂做警察，甚至比他們做得更好。

政府在防疫抗疫毫無建樹，更以假封關、暗渡陳倉等行政手段不斷拖港人後腿，令市民震怒，就連政務司長都只能認句低威請大家包容，唯獨香港三萬個警察笑不得罵不得，被《頭條》嘲諷一番就出信投訴。幸好暫時還未有辱警罪，不然恐怕《頭條》製作人員甚至廣播處長梁家榮都會馬上被提告。

不過正如以前也說過，《頭條》被罵多年仍然不倒，畢竟它是其中一個最能反映香港言論自由和編輯自主的指標，縱使屢被親政府派別攻擊，節目始終仍能在愈來愈幼的鋼線上保持步履平穩，支持者亦愈來愈多。今次得到「警方認證」，節目網上點擊率更飈升至近九十萬，社交平台發帖獲得超過二十萬隻「手指公」，如果政府官僚部門以關鍵績效指標KPI來衡工量值，單單這一集就足以令《頭條》繼續長做長有。

人必自侮，而後人侮之，警隊與其不斷投訴和澄清，倒不如好好反省為何由人民公僕變成人民公敵。亦期待《頭條》繼續教警察如何做好這份工，忠誠勇毅除暴安良作為警察的使命和天職，這並不能單靠觀看《警察故事》或《新紮師兄》學到的。

文：梁慧思