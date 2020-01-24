e新品：易用電動螺絲批 5kg扭力合DIY新手

內置LED燈——機身前端設有一個環形的LED燈，當使用電動螺絲批時便會自動亮起，就算在光線不足的環境都能對準螺絲。（品牌提供）

【明報專訊】疫情持續，好多人都減少出街多留家中，或許開始發現家中不少需要維修的地方。如果只是簡單裝拆，其實只要有一支電動螺絲批已經幫到手。小米的米家新推出的無線電動螺絲批，除了扭力夠大之外，亦內置大容量電池；加上價錢相宜，可以買回家以備不時之需。

支援USB充電 遺失火牛無有怕

雖說電動螺絲批十分普遍，但坊間產品的質素卻十分參差，部分型號甚至只使用電池作電源，扭力有多大可想而知。而米家新推出的電動螺絲批，最高出力達5N.m，簡單解釋就是可在扭螺絲時發出約5kg的扭力，無論安裝櫃門、裝嵌衣櫃等任務都足以應付。而相對電鑽、電動螺絲批兩用產品，這把電動螺絲批以簡單操作為主，機身並沒有太繁複的扭力設定，只設有啟動按鍵及機後方的旋轉方向轉盤，就算是DIY新手都能輕易上手。而跟機設有12顆以S2合金鋼製作的批頭，當中包括不同大小的十字頭、一字頭、米字頭、梅花頭及六角頭，跟機亦附設60mm延長杆，方便在狹窄的空間裝拆螺絲。

作為無線產品，電量十分重要，而這把電動螺絲批內置2000mAh電池，滿電後可扭入約180粒螺絲，一般小工程已十分夠用。除了電池容量大，它可以用USB Type-C插槽來充電，雖然電壓不及使用專用火牛的設計，但勝在沒有「遺失火牛變垃圾」的問題。

售價：$249

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