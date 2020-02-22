創科神探：區塊鏈如何助抗疫？

開放資料——區塊鏈科研有限公司負責人Jase在去年舉行的「於公共服務應用區塊鏈技術」論壇，講解區塊鏈如何應用在不同地方。（作者提供）

【明報專訊】武漢肺炎疫情持續，專家指出必須從源頭追蹤，堵截病毒在社區擴散，遺憾的是仍然有部分病人隱瞞行蹤，令調查難上加難。另一方面，政府多次呼籲市民不要被假消息所蒙蔽，繼而引起社會恐慌，市民搶購衛生及日常用品，人心惶惶。創科神探突發奇想：這些問題日後能否以區塊鏈技術去解決？

區塊鏈其實是公眾的電子記帳資料庫，其無法篡改的特性，有效追蹤源頭，解決各項瞞騙與欺詐行為。而去中心化的特色改變由政府中央發布機制，實現多方共同認證及維護，讓市民共享最真實的市場資訊。區塊鏈絕對有助世界和諧發展，政府也應朝這個方向進發。說時遲、那時快，創科神探發現了香港特區政府的首個區塊鏈項目。

這個試點項目由知識產權署（IPD）發起，並由區塊鏈科研有限公司負責，研發出一套針對商標所有權轉讓的管理系統。負責人Jase指出，此系統利用區塊鏈不可變、可追溯和透明化的特點而設計，「無形資產的註冊包括商標和專利，能夠通過區塊鏈系統進行所有權的追蹤和轉移」。現時項目正進入最後評估階段，將於稍後公布。

港府初試啼聲 管理商標轉讓

總括而言，IPD區塊鏈項目有兩大特點，包括用戶以電子提交的T10表格（商標轉讓申請表）時，IPD在整個審批流程中，加入了跟蹤及批核功能；其後在商標證書生成時更附有QR Code，讓用戶隨時隨地核對最新資料。該項目已於2019年12月由政府資訊科技總監辦公室舉辦的「於公共服務應用區塊鏈技術」論壇中向各政府部門展示，獲得了廣泛關注。

「我們還與許多不同行業合作，開發並參與了各種商業項目。」Jase指公司團隊正在開發集合人力資源、薪酬紀錄表和職業安全性於一身的建築工地系統，又與日本企業集團合作，將生物識別技術與區塊鏈整合出全新的無現金支付系統，更與本地教育機構及大專院校合作，為證書和成績單建立的證書認證平台。

區塊鏈的應用非常廣泛，我們樂於看到政府部門率先開始使用，並希望真正能為市民謀福祉，以建立香港智慧城市的願景共同作出貢獻。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）