動手投入花花世界 「宅」居生活添姿彩

日系插花——擁有日本草月流插花二級師範的Judy，教大家一款同樣治癒的「草月流」花道。先把「劍山」（一種固定花材的工具）放置在日式陶藝器皿內，然後注入清水，水要蓋過劍山（圖一）。斜剪花莖，插在劍山中間便行（圖二）。草月流花道着重突顯花材的個性，花材不用太多，風格盡量簡約。（賴俊傑攝）

環保餐桌插花——3.以最簡單的放射式插花技巧插花。先定主花（示範以家樂花為主花），把主花插在花泥正中央，作為構圖的定點，然後放射式向外插陪襯花和碎花。花與花之間可一高一低地擺放，增加層次感；同時亦要保留少許空間，展現各自美態，放得太密反而不好看。（賴俊傑攝）

環保餐桌插花——1.把已浸透的花泥放進膠兜內，用花紙包好膠兜底部和四邊，或可綁上絲帶作裝飾。（賴俊傑攝）

【明報專訊】食物及衛生局長陳肇始呼籲巿民要保持合適社交距離，因此食飯睇戲聚餐可免則免，無奈宅在家中煲劇打機，但打了幾星期電玩，睇了幾星期劇集，都厭了吧！不如「花」點心思，試試做些小手工，簡單插盆靚花和DIY花藝茶具，讓朝氣勃勃的春日花卉為你的家居添上生氣，「宅」得多姿多采！

為家居添上一盆插花，無疑能為家居增添色彩、生氣，驅走悶氣。不過，說到插花，好像是一門很高深的學問，令門外漢卻步。其實插花也不一定很深奧，J'Amour Florist花藝品牌創立人、研習花藝逾10年的花藝師黃錦英（Judy）就教大家簡易插花，讓新手輕鬆學會構圖和基本技巧，只要10至15分鐘便可大功告成。

膠兜舊杯做花盆 善用盆栽花

今次Judy教我們插環保餐枱花，她建議可以利用吃完零食和餅乾後剩下的膠兜、舊水杯等底部密封的舊物改造成花盆，放進已濕透的花泥，再用玻璃紙或防水的花紙包好美化，搖身一變成為漂亮的花器！準備好花器後，便可插花。「我建議用家中的盆栽花插花，因為花被剪後可以再生，不會造成浪費，同時又可綠化環境。」當中家樂花、繡球花、薰衣草、玫瑰花及紅掌等較易入手。如果家中沒有種植盆栽，也可到花墟選購，因為價錢較相宜，每盆繡球花約68元，鬱金香則約38元、薰衣草大約每盆20元，適合低預算的新手。

對外行人來說，插花最難的地方是構圖，不知道如何插上第一枝花，Judy教大家入門級別的放射式插花技巧。方法是把最喜歡的花作為主花，插在花泥中央，以此作為整個構圖的定點，然後由定點向外插上其他陪襯花和碎花便行，要注意的是花與花之間要預留少許空間，看起來會更舒服。整體過程簡單又容易做，水準雖不及花店，但至少作品賣相似模似樣，完成後影相post上SNS呃like有餘！記緊插好的花，每天需在花泥上澆水，像圖中的小型花器，可澆水約10至20毫升；而如拉麵碗般大的花器，則需大約40至50毫升。花期方面，冬天一般可維持約5天，夏天花期更短。

身為愛花之人的Judy，認為插花是一種令人心情寧靜下來的活動。插花時會令人沉醉其中、放空，從而減壓，希望透過花藝能紓緩大家終日在家的鬱悶情緒。

■J'Amour Florist

查詢：IG@florist_j.amour

●新手貼士

1.盆栽花的選擇：示範的常見花外，玫瑰亦是大路之選，因為品種和顏色多。碎花以滿天星為人氣之選，白色較百搭。

2.一般用2款花材，再加滿天星足夠插一盆花。

3.可以利用花的葉材遮蓋花泥，增加層次感。

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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