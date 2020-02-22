自製壓花 拼貼優美花茶壺

塗保護層——4.黏好花材後，用毛筆沾上透明樹脂膠，在花材上輕掃一次，作為保護塗層（coating）。把押花茶壺放在窗邊日曬約10至15分鐘，至塗層完全乾透便完成。（馮凱鍵攝）

黏貼壓花——3.設計好構圖後，用花材專用膠把壓花黏在壺面。若沒有花材專用膠，可改用漿糊筆或白膠漿，惟保存效果較遜色。（馮凱鍵攝）

設計構圖——2.預備至少3種不同大小和品種的乾花，採訪當日用了三色堇、滿天星、毋忘我、蕾絲花和小梅花。先把花放在紙樣上構圖。另外，用酒精抹乾玻璃茶壺內外。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】部分花材在插花後可製成乾花、壓花，花材經過脫水仍能保持花原有的色彩和形態，既可美化家居，亦可運用這些乾花材二次創作出不同的花藝成品。城中熱門花藝品牌Tripbombom的主理人Michelle Li便經常運用乾花材製作花茶壺、高身杯、相架等實用擺設，風格優雅，為家居提升格調。她說以新手程度來說，花藝創作難度無疑比插花高，不過她於4年前首創、運用壓花素材的「押花茶壺」（已取得專利）的技巧相對較易掌握，亦適合一眾未曾接觸過手作的外行人在家中DIY。

動手前，先學入門版的壓花方法。把花朵放在厚重的書中，放上吸水的紙巾，夾好，重壓需時約1至2星期，至完全壓乾便可，重量不足的話可加多幾本書。這方法只適合用體積小的花材，例如花瓣薄的繡球花、小雛菊、三色堇、滿天星、毋忘我、蕾絲花等，最重要將花朵夾在兩張紙巾中間。製好的乾花，要連「乾燥劑」一起放進密實袋中保存，保持乾爽。

製作好壓花後，便可開始DIY迷你押花茶壺。先預備一個強化玻璃茶壺，以及至少3種不同品種和大小的乾花，Michelle今次用了三色堇、滿天星、毋忘我、蕾絲花和小梅花等小花，這些都是可以用書本製成的壓花。由於茶壺是弧面的，對於新手來說構圖較困難，Michelle說先在平面的紙樣上構圖和配搭，這樣會比較容易掌握。最簡單的構圖和插花一樣要先定主花，把主花黏在壺面的中心位置，作為構圖的定點，再把陪襯花圍繞主花作配搭。顏色配搭上，可嘗試單一色系，例如想配搭粉紅色系，可採用約3種不同深淺粉紅色和不同品種的花材，這樣構圖便不會顯得顏色單調，然後配搭一些綠色的葉材和配花的枝幹，增加層次感。另一種是冷暖色配搭，譬如以紫藍色的冷色系做主題，可添加少許橙色、黃色等暖色元素，使構圖更加豐富。

完成構圖後，用花材專用膠把壓花黏在壺面，接着用透明樹脂膠做保護塗層，再把茶壺放在日光下曬10至15分鐘，待塗層完全乾透便成！押花茶壺圖案優美，於下午茶時間用來陪襯茶點特別令人心曠神怡，不過要注意的是押花茶壺只能盛載冷泡茶或冷飲，因為熱力會傷害塗層，有可能導致脫落。

■Tripbombom

地址：葵涌大連排道162-170號 金龍工業中心3座9樓C室

查詢：www.tripbombom.com

●押花茶壺貼士

1. 沒有花材專用膠可改用漿糊筆或白膠漿，不過保存能力較低，花材易變色。

2. 新手可於手作材料店購買花材工具和小量乾花素材。